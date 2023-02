La fièvre du pickleball débarque en ville

Aussi appelé « tennis léger », ce sport compte maintenant plus de 36 millions d’adeptes aux États-Unis seulement. Cet engouement s’est sans aucun doute frayé un chemin jusqu’à la Côte-Nord, au grand plaisir des Joyeux Retraités de Sept-Îles.

Ils sont maintenant plus d’une trentaine, âgés de 50 à 80 ans, à se donner rendez-vous au moins deux fois par semaine pour pratiquer cette activité dans les gymnases du Centre socio-récréatif.

Contrairement à ce que l’âge moyen des participants peut laisser croire, le pickleball est loin d’être un sport qui s’adresse seulement aux retraités. Il s’agit d’un parfait hybride entre le tennis, le badminton, ainsi que le tennis de table.

En simple ou en double, on y retrouve des échanges enlevants, empreints d’intensité et d’agilité.

Je me suis prêté au jeu quelques heures avec les membres du club des Joyeux Retraités, qui ont gentiment accepté de m’expliquer les règlements.

Si j’ai déjà pu faire des blagues aux dépens de ce sport, j’avoue m’être royalement trompé.

J’ai quitté le gymnase trempé, essoufflé, mais avec l’intention d’y retourner.

« Tu vois ? C’est pas juste un sport de vieux ! », m’a lancé Guylaine Lamarre, coordonnatrice du pickelball pour les Joyeux Retraités. « C’est parfait pour les joueurs de tennis ou de badminton qui veulent un sport complémentaire, ou juste un nouveau moyen de s’amuser », m’explique-t-elle par la suite.

Mme Lamarre souhaite faire connaître ce sport aux plus jeunes et les invite donc à consulter l’horaire du Centre socio-récréatif, pour savoir à quels moments ils pourront s’y initier.

« On est sensiblement toujours les mêmes à jouer, l’ambiance est excellente et nous changeons souvent les équipes pour que tout le monde puisse jouer avec tout le monde ».

Intéressant à savoir

Inventé dans les années 1960 par un certain Joel Pritchard, le pickleball doit son nom au chien de son créateur. Pickle avait en fait la tâche d’aller chercher la balle, lorsqu’elle se retrouvait trop loin, tandis que M. Pritchard jouait avec ses enfants pour les divertir. Il est impossible de prouver ce mythe, mais les amateurs s’entendent pour dire que cette hypothèse est leur favorite.

Il y avait 5 522 spectateurs qui assistaient à la dernière finale des Championnats Nationaux de pickleball, dans le sud de la Californie. La population de Havre-Saint-Pierre est d’environ 4 000 habitants.

Si vous remportiez les 25 tournois du PPA (Professional Pickleball Association) Tour en 2023, vous empocheriez une somme d’environ 5,5M$.

En 2017 dans l’état de Washington, on inaugurait le Temple de la Renommée du pickleball. On y compte maintenant plus d’une vingtaine de membres intronisés.