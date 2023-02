Michel Desbiens élu maire de Baie-Comeau

Les électeurs de Baie-Comeau ont fait leur choix lors de l’élection partielle du 19 février. Ils ont élu Michel Desbiens à titre de maire de leur ville, succédant ainsi à Yves Montigny, devenu député de René-Lévesque en octobre.

Le nouvel élu s’est dit « très heureux et très fier » d’avoir remporté son pari ne manquant pas de remercier son équipe électorale.

M. Desbiens attribue sa victoire sans équivoque « au fait que je suis un gars authentique qui dit les vrais affaires et je l’ai dit tout au long de la campagne que je ne changerai pas ». « Le monde veut avoir quelqu’un de franc et direct. C’est ce qu’on m’a demandé et c’est que j’ai donné », a-t-il commenté lors de la soirée électorale tenue à l’hôtel de ville.

Dès le dépouillement du vote par anticipation, M. Desbiens était loin devant ses trois adversaires récoltant déjà 72,91 % des votes. Il a poursuivi sur sa lancée pour ainsi finir la course avec 71,35 % des voix, soit plus de 2 000 votes de plus que son plus proche adversaire, Sébastien Langlois.

Rappelons que le nouveau maire de Baie-Comeau est le président sortant du Syndicat national des employés de l’aluminium de Baie-Comeau et qu’il œuvre pour l’aluminerie Alcoa. Il n’avait jamais siégé à la table du conseil municipal contrairement à deux de ses comparses, Sébastien Langlois et Mario Quinn.

Conseillers municipaux

Deux postes de conseiller municipal étaient aussi en jeu lors de cette élection municipale. C’est Alain Charest qui a remporté la chaise de conseiller dans le quartier Trudel contre Sonia Gaudreau. La lutte est toutefois serrée puisque celui-ci n’a obtenu que 15 votes de plus.

Quant à Sylvain Girard, il a été élu sans opposition dans le quartier Saint-Sacrement.

Résultats (58 boîtes de scrutin sur 58)

Michel Desbiens : 71,35 % : 3 288 votes

Sébastien Langlois : 22,74 % : 1 048 votes

Gilles Babin : 3,6 % : 166 votes

Mario Quinn : 1,61 % : 74 votes

Plus de détails dans l’édition du Journal Le Manic du 22 février.

Avec Charlotte Paquet