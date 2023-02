Un relâche scolaire qui saura plaire à tous

Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles et ses partenaires ont dévoilé les activités qui se dérouleront au cours de la relâche scolaire du 24 février au 5 mars. La programmation comprend des activités intérieures et extérieures pour les jeunes et les familles.

Les populaires bains Wibit ! sont de retour et un horaire spécial de bains libres sera en vigueur.

Ceux qui veulent pratiquer un sport d’intérieur pourront réserver le gymnase du Centre socio-récréatif. La Maison des jeunes et les cafés-jeunesse offriront toute une gamme d’activités thématiques pour les jeunes, les ados et les familles.

Des plages horaires sont réservées pour les amateurs de sports de glace. Vous pourrez donc pratiquer la ringuette, le hockey, le patinage artistique et le patinage libre à l’aréna Conrad-Parent.

Vous pourrez profiter pleinement du grand air aux différents lieux aménagés sur le territoire. Anneaux de glace, pistes de ski de fond, sentier de raquette. Un service de transport quotidien sera disponible gratuitement durant la relâche pour ceux qui souhaitent se rendre à la Station Gallix.

De plus, un circuit de sensibilisation ludique est offert le 4 mars, par l’association des Loisirs pour personnes handicapées Côte-Nord. Vous pourrez donc vivre différentes situations de handicap tout en vous amusant.

Sur la glace située à l’arrière du complexe aquatique, vous découvrirez le crokicurl qui se veut un mélange de curling et de « pichenottes ».

Les amateurs de culture pourront visionner des films au Petit Théâtre du Centre socio-récréatif ainsi qu’à la Salle Jean-Marc-Dion et participer à l’activité familiale « Conteurs fantastiques » au Musée régional de la Côte-Nord.

Du 2 au 5 mars, au Vieux-Poste, se tiendra le Festival des Hivernants.

Pour plus d’informations sur la programmation, rendez-vous sur le site septiles.ca.