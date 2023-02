Où en est le projet domiciliaire Holliday?

Ce n’est pas ce printemps qu’on verra de la machinerie pour lancer les travaux du projet domiciliaire Holliday à Sept-Îles.

L’un des deux promoteurs, Régis Bouchard, confirme qu’il reste encore certains détails à conclure avant de pouvoir aller de l’avant.

« On est en attente d’obtenir une autorisation du ministère de l’Environnement et de finaliser l’entente avec la Ville », précise M. Bouchard.

« Tant qu’on n’a pas obtenu les documents, on ne peut pas commencer. On aurait débuté les travaux ce printemps si on avait pu, mais il faut attendre », ajoute-t-il. Il indique au passage que le projet est toujours bien vivant.

Par contre, il n’est pas en mesure de donner un échéancier pour le début des travaux.

Pour que le projet de développement puisse aller de l’avant, une entente promoteur-ville doit être conclue. Ce type d’accord permet de définir les obligations qu’un promoteur doit respecter. Cela peut concerner l’éclairage, l’asphaltage des rues, les services d’aqueduc.

De son côté, le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, confirme qu’il reste plusieurs points à négocier avant d’en arriver à une entente promoteur-ville.