Le projet éolien Apuiat de Port-Cartier a son entrepreneur général

L’entrepreneur général du projet éolien estimé à 600M$ a été choisi et les travaux préparatoires sur le site localisé à une quarantaine de kilomètres de Port-Cartier commenceront prochainement.

C’est Construction Énergie Renouvelable (CER), un consortium québécois formé des compagnies LFG, détenant une place d’affaires à Sept-Îles, EBC inc. Et Transelec Common Inc, qui a été retenu comme entrepreneur général du projet.

Son mandat inclut la construction des chemins et du réseau collecteur, les fondations des éoliennes, ainsi que leur assemblage. CER a déjà construit plus de 900 éoliennes au Québec et au Canada.

« Dans le cadre de l’appel d’offres, l’entrepreneur général devait répondre à des critères de qualité, d’expérience, de coûts et d’échéancier du projet, tout en favorisant des retombées économiques locales et innues. C’est CER qui a déposé la meilleure offre, soit celle qui répondait le mieux aux besoins du projet, et nous sommes heureux d’aller de l’avant avec eux », a commenté Lauriane Déry, conseillère principale affaires publiques et gouvernementales chez Boralex.

L’entrepreneur rencontrera les entreprises innues et de la MRC de Sept-Rivières souhaitant offrir leurs services pour le projet les 21,22 et 24 février, dans le cadre d’une activité de rencontre de maillage organisée notamment par la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam.

« On entre dans une phase de préparation active pour le début des travaux et les équipes sont en train de s’organiser », a fait savoir Mme Déry. « Nous devrions commencer les travaux préparatoires sur le terrain prochainement, pour pouvoir commencer le début de la construction des chemins au printemps », a-t-elle poursuivi.

La date exacte du lancement des travaux dépendra de l’obtention des permis. Le développement du projet suit son cours conformément à l’échéancier. La mise en service est espérée pour l’automne 2024. Une fois sa construction terminée, le parc éolien de la Nation innue et de la société Boralex permettra le maintien d’une dizaine d’emplois permanents.