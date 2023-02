Changement de garde pour le syndicat des Métallos sur la Côte-Nord

C’est Stéphane Néron qui deviendra le nouveau coordonnateur du Bureau de Sept-Îles pour le syndicat des Métallos à partir de la fin du mois d’avril. Il succédera à Nicolas Lapierre qui était en poste depuis sept ans.

« Ce sera un réel plaisir de prendre la suite de Nicolas Lapierre et de travailler avec nos représentants syndicaux aguerris dans cette belle et grande région. En cette période d’inflation importante, on va continuer de s’atteler à améliorer les conditions de travail et défendre les droits des travailleurs et travailleuses », fait valoir le futur coordonnateur des Métallos à Sept-Îles, Stéphane Néron.

Pour sa part, l’actuel coordonnateur, Nicolas Lapierre, deviendra adjoint au directeur québécois des Métallos. Il compte apporter avec lui les préoccupations nord-côtières dans ses nouvelles fonctions.

« Je vais continuer de m’inspirer de la façon de faire des Métallos d’ici, bien implantés dans la communauté, qui jouent un rôle d’acteur social, de pair avec tous les intervenants socioéconomiques, qu’ils soient communautaires, syndicaux, économiques ou institutionnels », indique celui qui deviendra le numéro deux du Syndicat des Métallos.

Le syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, compte quelque 6000 membres dans la région de la Côte-Nord, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et des Îles-de-la-Madeleine.