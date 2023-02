Le Drakkar gagne en prolongation à Rimouski

Louis-Charles Plourde, l’auteur du but gagnant en prolongation. Photo Kassandra Blais

C’est le cinquième affrontement entre le Drakkar et l’Océanic avec chacun deux victoires à domicile pour les deux équipes. Le Drakkar a joué de façon plus combattive, avec 22 tirs de plus que son adversaire, cependant l’issu du match a dû se décider en prolongation avec un compte de 5-4.

Tout juste rappelé de son équipe collégiale, Philippe Bourdages a la chance d’être devant le filet du Drakkar, en ce samedi après-midi, dans sa ville natale, Rimouski.

Le Drakkar est le premier à s’inscrire au pointage avec 1 : 45 seulement de faire en première période, avec le but du capitaine Isaac Dufort, de retour dans l’alignement. L’équipe baie-comoise est aussi la première à être punie et c’est le marqueur du but, Isaac Dufort qui est chassé.

Le Drakkar tire bien son épingle du jeu durant ce désavantage numérique, se montrant agressif et ayant même l’occasion de faire face au gardien Patrik Hamrla à deux contre un sans toutefois le déjouer.

Émile Chouinard accorde un autre avantage à l’Océanic. La pénalité vient tout juste de prendre fin quand Xavier Filion égalise les comptes. Pour se faire pardonner d’être allé au cachot, Émile Chouinard enfile la rondelle d’un puissant tir du poignet derrière le cerbère rimouskois. La marque est alors 2-1.

C’est à seulement 17 secondes de la période médiane que Félix Gagnon soulève la rondelle pour la placer par-dessus le gardien de l’Océanic. Ce dernier bénéficie d’un troisième avantage numérique, mais demeure 0 en 3.

Sur une passe précise de Filion, William Dumoulin loge la rondelle derrière Bourdages et la marque est 3-2 à la fin de ce deuxième engagement.

Émile Chouinard doit à nouveau retraiter au cachot et Jan Sprynar en profite pour niveler le score à 3-3. Maxime Coursol donne l’avantage aux locaux en déjouant Bourdages du côté où il attrape, il reste 3 :30 au match.

Justin Poirier reprend la rondelle tout juste devant Hamrla et réussit à le déjouer pour provoquer la prolongation. C’est Louis-Charles Plourde qui donne la victoire au Drakkar avec seulement 10 secondes à faire à cette période supplémentaire.

Le Drakkar espérera certainement réitérer la victoire d’aujourd’hui dans le match de dimanche à 14 h, toujours au Colisée Financière Sun Life.