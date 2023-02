La CNESST suspend le service incendie de Baie-Trinité

En date du 7 février, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a suspendu le service incendie de la municipalité de Baie-Trinité pour des manquements aux normes.

« On va regarder différentes possibilités. On va continuer d’être supervisé par Baie-Comeau. En fin de compte, notre entente n’a pas changé, c’est juste que le camion de pompier ne peut plus sortir », souligne le directeur général de la municipalité, Gilles Provencher.

Tant que le service incendie ne peut respecter les normes, la CNESST ne lèvera pas la suspension. L’enquête de la CNESST suit son cours.

Selon Étienne Baillargeon, maire de Baie-Trinité, ce sont deux pompiers volontaires recrues qui auraient fait les plaintes à la CNESST en donnant la raison que les « formations des pompiers de la municipalité n’étaient pas assez avancées ».

M. Baillargeon espère que tout reviendra à la normale le plus rapidement possible, mais il doit veiller à signer un nouveau protocole d’entente avec la Ville de Baie-Comeau afin que sa municipalité soit desservie par cette dernière lors d’un événement où le service incendie est requis.