Une halte-garderie ouvre au Cégep de Sept-Îles

Les étudiants-parents du Cégep de Sept-Îles se voient offrir les services d’une halte-garderie, qui permet d’accueillir dix enfants depuis le 16 janvier.

La Halte des petits voyageurs située dans un des locaux de la technique d’éducation à l’enfance sera gérée par l’organisme Alpha-Lira.

Une éducatrice formée sera titulaire du groupe multi-âge et aura sous sa responsabilité des enfants âgés de deux mois à cinq ans. De plus, les enfants seront bien entourés puisque des éducatrices en formation pourront y faire leur stage ou combler les plages horaires.

Ce service fait partie d’un projet-pilote lancé par le gouvernement du Québec. Neuf haltes-garderies verront le jour dans divers établissements d’enseignement collégial et universitaire.

Au cours des deux prochaines années, le gouvernement du Québec investira 1 900 000$ pour réaliser les projets-pilotes.

Pour la halte-garderie de Sept-Îles 113 920$ a été accordé par le gouvernement du Québec.

« L’accessibilité à des services de garde adaptés est une priorité pour notre gouvernement. Nous connaissons déjà les nombreux bienfaits des activités de haltes-garderies communautaires, et ces projets-pilotes de haltes-garderies en milieux d’enseignement contribueront à répondre aux besoins des parents-étudiants, notamment en matière de garde atypique. Les parents-étudiants pourront se consacrer à leurs études, l’esprit tranquille, pendant que leurs tout-petits seront entre bonnes mains », a commenté Suzanne Roy, ministre de la Famille.

La députée de Duplessis Kateri Champagne Jourdain annonce fièrement la nouvelle sur sa page Facebook.

« Ce modèle innovant permet de concilier plus facilement études et famille. Il s’agit d’un projet-pilote et je suis bien heureuse de vous partager que nous avons été choisis pour explorer ce modèle », peut-on y lire.

« Cela s’ajoute à nos efforts continus pour que chaque enfant ait une place en services de garde. C’est une réelle préoccupation pour moi et mon gouvernement.»