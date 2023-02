Verdir grâce à « L’envert de ta cour »

Il est maintenant temps de préparer votre candidature pour le programme « L’envert de ta cour » visant à contribuer au verdissement des terrains.

Les écoles, les centres de la petite enfance et les organismes à but non lucratif, situés sur le territoire de la ville de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-Utenam, ont jusqu’au 6 mars 2023 pour soumettre leur candidature en complétant le formulaire d’inscription disponible sur le site de la CPESI.

Les projets sélectionnés pourront recevoir une somme allant jusqu’à 2 500$. Tous les projets sont les bienvenus tant qu’ils répondent aux critères de pérennité, de respect de l’environnement, de participation du milieu et d’originalité.

L’aspect éducatif et créatif d’un projet est bien apprécié par les responsables du programme. Pour les projets scolaires et en CPE, le fait que les enfants soient mis à contribution au développement et l’utilisation du projet proposé vient ajouter un aspect très intéressant.

Vous pouvez aussi soumettre l’idée d’une phase 2 d’un projet débuté les années précédentes. La priorité est aux végétaux et non à l’aménagement d’une structure.

Pour vous inspirer un peu, des fleurs comestibles, des arbres fruitiers permettent aux enfants de participer activement au projet et de nombreux apprentissages peuvent en découler. Un espace vert dans une cour peut être l’endroit idéal pour la lecture, la détente, la socialisation et l’observation d’oiseaux qui viennent s’y déposer.

Lors de l’édition 2022, six projets ont été retenus et un montant de 12 500$ a été remis parmi ceux-ci. L’école Maisonneuve a pu planter des arbres fruitiers sur son terrain grâce au montant reçu. L’école Bois-Joli, le jardin communautaire du ruisseau Bois Joli, la société d’horticulture de Sept-Îles pour la poursuite de l’aménagement à l’Élyme des sables qui ont aussi été sélectionnés en 2022. Tous d’intéressants projets qui ont pour but de contribuer au verdissement et sensibilisent les citoyens à l’importance de la biodiversité.

Rappelons que la CPESI est mandaté par la Ville de Sept-Îles pour développer les volets de sensibilisation, d’éducation et d’accompagnement. Le rôle de la corporation est de mobiliser les citoyens à adopter des pratiques écoresponsables.

Le programme « L’envert de ta cours » est possible grâce à la participation d’Aluminerie Alouette, principal partenaire financier.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site web de la CPESI sous les onglets « Soutien organisation – L’envert de ta cour ».