Un mandat de grève pour les cols blancs de la Ville de Sept-Îles

Le comité de négociation du syndicat des cols blancs de Sept-Îles. Sur la photo : André Lacroix, Vanessa Harvey et Mathieu Gingras. Photo SCFP

Il y aurait de la tension entre la Ville de Sept-Îles et ses cols blancs si l’on se fie à un communiqué émis par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Les travailleurs se sont même dotés d’un mandat de grève le 23 janvier.

Il y a actuellement des négociations pour renouveler la convention collective de la soixantaine de cols blancs. Elle est échue depuis le 30 septembre 2022.

Alors que les pourparlers ont débuté en septembre 2022 pour le renouvellement, la Ville a interpellé cette semaine le syndicat pour négocier les services essentiels. Une demande inhabituelle selon le SCFP.

« Il semble que le vote pour la grève à être déclenchée au moment jugé opportun, entériné unanimement par les syndiqué(e)s suscite de l’insécurité chez l’employeur », déclare Mathieu Gingras, président de la section locale 1930.

« L’employeur et le syndicat ont déposé ce matin une demande de service de médiation et de conciliation auprès du ministère du Travail pour tenter de dénouer l’impasse dans laquelle les négociations se retrouvent, et ce, malgré une dizaine de rencontres. »

Le point principal en litige serait les hausses salariales.

« Le coût de la vie a littéralement explosé et cela a un impact non seulement sur les fournisseurs et les entrepreneurs qui font affaire avec la Ville, mais également sur tout le personnel municipal », indique Charlaine Sirois, conseillère syndicale SCFP.