De garde 24/7 revient tourner à Baie-Comeau

On aperçoit le réalisateur de De garde 24/7, Paul-Maxime Corbin, Patrick Ferland, preneur de son, Dr Ivan Ubeda, et Alex Margineau, directeur photo.

Bonne nouvelle pour les fans de l’émission De garde 24/7. Une équipe de tournage est de retour à l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau depuis le 28 janvier afin de suivre six médecins et leurs patients dans le quotidien, tout comme au printemps 2022.

« On a été très bien servis avec les médecins qu’on a rencontrés. C’est des gens auxquels on s’est extrêmement attachés et on présume que c’est la même chose pour le public », a expliqué le réalisateur Paul-Maxime Corbin de la série diffusée à Télé-Québec. « On a réussi à documenter des histoires très touchantes, très humaines et on a senti la dose d’adrénaline. »

Comme l’an dernier, Drs Olivier Mailloux et Hélène Milot, chirurgiens généraux, Dr Yves Girard, interniste, Dr Ivan Ubeda, soins à domicile et gériatrie, Dre Geneviève Rivest, pour l’hospitalisation, et Dr Nicolas Jobin, à titre de chef de l’urgence, ont accepté de se faire accompagner par l’équipe de tournage.

Le réalisateur et ses collègues passent la semaine à Baie-Comeau. Ils doivent repartir le 4 février, mais seront de retour du 22 au 25 mars pour compléter le tournage. L’an dernier, ils ont tourné chez nous du 28 mars au 9 avril.

S’ils sont venus plus tôt dans l’année cette fois-ci, c’est pour profiter d’une période plus achalandée dans les hôpitaux en général.

Dessiner des histoires

De garde 24/7 suit le quotidien de médecins et de leurs patients afin de voir éclore des histoires. « Quand on commence la journée, on prend le pari qu’on documentera tout ce qui se passe en espérant que les patients acceptent. Ensuite, on parle aux médecins. C’est comme ça que les histoires se dessinent », raconte Paul-Maxime Corbin.

« Quand les histoires sont entamées, on commence à la construire pour que le public la suive à travers des moments charnières », poursuit le réalisateur.

Cette année, il est possible que des images soient tournées à la maison de soins palliatifs La Vallée des Roseaux. L’équipe tentera documenter « par l’intérieur » une histoire en lien avec l’avion-ambulance du service Évacuations aéromédicales du Québec.

Dans les quatre épisodes consacrés à la médecine en région qui ont été diffusés à Télé-Québec du 10 novembre au 1er décembre, l’hôpital de Maria avait également été vedette. Cette année, l’hôpital des Îles-de-la-Madeleine sera jumelé au nôtre.

Rappelons que De garde 24/7 lève le voile sur la médecine en région depuis 2022 seulement. Auparavant, les 12 épisodes d’une saison étaient tournés à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.