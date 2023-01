La Ligue de hockey des Vétérans a 60 ans

Il y a sûrement beaucoup de « têtes grises » à l’aréna Conrad-Parent le samedi 4 février. La Ligue de hockey des Vétérans de Sept-Îles, jadis celle des Old Timer, soulignera ses 60 ans. Assurément une des plus vieilles ligues sportives de la municipalité.

Pour l’occasion, il y aura des matchs impliquant les anciens et les joueurs actifs. Ça se passera le samedi 4 février, de 12h à 17h.

« Plus il y aura de joueurs inscrits, plus il y aura d’équipes formées », mentionne le président de la Ligue des Vétérans, Steve Lebel. Les retrouvailles se poursuivront par la suite à l’Hôtel Sept-Îles pour un 5 à 7.

Pour ceux qui prendront part au match de hockey et au volet social, il en coûtera 30$ en tout. Sinon, le montant pour chacune des activités est de 20$. Les fonds seront versés à deux organismes, soit Hommes Sept-Îles et Autour d’elles, maison d’aide et d’hébergement pour femmes.

Les « Vétérans » ont jusqu’au 27 janvier pour confirmer leur présence en communiquant avec un des responsables de l’événement 60e anniversaire, soit Steve Lebel (418 350-0460), Robert Carbonneau (418 444-3980), Roch Beaulieu (418 965-7168) ou Bruno Poulin (418 965-0101). Une quarantaine de personnes avaient déjà signifié leur intérêt.

Parlant de la Ligue des Vétérans, qui entamera son tournoi des séries dès le 6 février, elle aura besoin de sang neuf au sein de son conseil d’administration à la fin de la saison. Steve Lebel tirera sa révérence après une dizaine d’années à la présidence. Robert Carbonneau passe aussi le flambeau comme vice-président ainsi que Kathy Forgues comme trésorière.

M. Lebel porte les grosses jambières depuis près de 25 ans dans la ligue, même s’il était bien en deçà de l’âge minimum quand il a débuté. Disons que les gardiens se faisaient rares. Pour les joueurs, l’âge minimum a joué entre 35 et 40 ans. Il faut d’ailleurs être dans la quarantaine pour cette saison.