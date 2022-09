Jacob Girard a de grandes ambitions

Le Port-Cartois d’origine, Jacob Girard, a de grandes et belles ambitions pour les saisons à venir, dont celle qu’il vient à peine de lancer. Il a d’ailleurs gagné l’épreuve de 5 km de la 52e édition du 10 km RBC — Université Laval du 11 le septembre dernier à Québec. Photo Louis Charland

Nouvelle saison, nouveaux crampons pour le Port-Cartois d’origine Jacob Girard. Il se lance dans les sentiers pour les compétitions de cross-country. Que ce soit sur piste, sur route ou hors des sentiers battus, il a de grandes ambitions.

Girard use ses espadrilles pour une troisième année à partir de Baie-Comeau, là où il étudie, et qu’il est entraîné par Guillaume Duchesne-Lessard.

Dimanche, il a entamé sa saison de cross-country avec la première tranche du circuit collégial du RSEQ du côté de Victoriaville. Résultat, une deuxième place, avec un chrono de 26:38, à 14 secondes de Nolan Turgeon (Cégep de Victoriaville), champion canadien junior l’an dernier. Les deux coureurs ont entrepris la course de 8 km en joggant pour la première moitié, se détachant du reste pour la suite.

Son calendrier automnal sera fort chargé avec un objectif de sept compétitions en deux mois et demi, tant au niveau collégial que civil.

D’ailleurs au niveau collégial, le coureur de 19 ans vise le titre de champion provincial et une participation au Championnat national de l’Association canadienne du sport collégial, deux rendez-vous manqués l’an passé en raison d’une blessure au mollet droit. Il se dit en pleine forme et ravi d’avoir été épargné par les blessures depuis quelques mois.

Parlant d’ambitions, elles sont toutes aussi grandes au niveau civil en cross-country, mais Jacob Girard se garde une petite réserve puisqu’il en est à sa première année senior. « Je vise un podium au canadien, mais ça sera plus dur. Ça serait exceptionnel. »

À l’hiver, il passera à l’intérieur où il mettra l’emphase sur la vitesse pour axer au printemps sur l’endurance.

Au programme

Il n’y a pas qu’au cross-country que Girard court. Il y a aussi sur piste (athlétisme) et sur route. Ses distances sont essentiellement le 5 km (cross-country ou route) et le 5 000 m (piste). Il prend part aussi à des 1 500 et 3 000 m « quand ça adonne, pour avoir des temps de référence. »

En mai dernier, lors du Championnat québécois sur route de 5 km à Lac-Beauport, Jacob avait signé le sixième temps avec un chrono de 0:14:42.9, établissant du coup un record canadien U20.

Les mondiaux en tête

À moyen terme, Girard vise remporter un premier titre canadien senior autant en cross-country que sur piste, et miroite même une participation au Championnat du monde dans un an ou deux. Pour parvenir à ses fins, il devra signer des chronos sous les 14 minutes sur 5 000 m. Il doit retrancher une trentaine, voire une quarantaine de secondes. « La deuxième année, ce serait plus faisable. »

Cette année sera d’ailleurs sa dernière à Baie-Comeau. Girard fera son entrée universitaire en août 2023.

Même s’il est encore tôt pour se prononcer officiellement, ses intentions se tournent vers l’Université Laval et son Rouge et Or. Il a d’ailleurs déjà rencontré l’entraîneur Sylvain Cloutier. Sur les bancs d’école, le Port-Cartois lorgne vers une des branches du génie. Laquelle? Ça reste à voir.

Étudiant engagé

Au-delà du sport, Jacob Girard s’implique tout autant dans le volet social et politique au Cégep de Baie-Comeau, où il termine son DEC en sciences de la nature.

L’étudiant de 19 ans siège au conseil de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Baie-Comeau pour une troisième année, ayant été responsable des affaires humanitaires à sa première année, vice-président externe pour la seconde et maintenant vice-président interne.

« Le sport et l’implication sociale et politique, ce sont deux choses qui se complètent. Ça me permet d’acquérir de l’expérience. »