Le Husky football sort victorieux au Saguenay

Le Husky football des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles a lancé sa saison sur une très belle note en fin de semaine dernière. Ses équipes cadette et juvénile ont chacune savouré la victoire au sein de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean (RSEQ Division 3).

Un baptême plus que réussi pour le Husky qui aligne plusieurs joueurs qui en sont à leur début au football, tant chez la formation cadette que celle juvénile.

Dans le juvénile, le Husky a fait preuve de caractère, samedi soir, en revenant au pointage pour l’emporter 12-11 sur les Faucons de l’école la Porte-du-Nord de Chibougamau.

« On a tiré de l’arrière tout le long du match, jusqu’à ce qu’on marque un touché dans les trois dernières minutes. Ça s’est décidé dans les dernières secondes en les bloquant », a fait savoir l’entraîneur-chef Luc Turner.

Il a souligné que sa troupe a fait de belles choses en défensive et que son offensive s’est ressaisie à la mi-temps. « On a travaillé sur le positif pour aller chercher la victoire à l’arraché. C’était un baptême de feu pour plusieurs de nos secondaire 3 », a-t-il ajouté.

Samuel Boudreault, sur une passe/course de 87 verges et le quart-arrière Adam Minier, sur six verges, ont inscrit les touchés du Husky. En défensive, Raphaël Cyr s’est illustré avec huit plaqués en solo et cinq assistés. Quant à Ezékiel Lejeune, il a réussi une interception.

Le cadet convaincant

La formation cadette a poursuivi sur le même élan en prenant la mesure des porte-couleurs de l’école secondaire de Kénogami avec une victoire de 46-18.

« Nous avions plusieurs joueurs pour qui c’était leur premier match de football. Avec leur peu de bagage d’expérience, ils ont répondu à l’appel. Nos vétérans ont donné le ton au match avec de gros plaqués. Tout le monde a touché au terrain et tout le monde avait le sourire », a rapporté Jean-Pierre Lord, l’entraîneur-chef du cadet.

« Nos troupes sont motivées plus que jamais. Nos joueurs ont pris confiance, malgré le stress de début de match », a-t-il ajouté, ravi de la chimie déjà bien installé, ce qui augure bien pour la suite des choses.

En attaque, Shawn Adam a été la vedette avec cinq touchés et plus de 250 verges par la course. Elliot Gauthier et Olivier Thériault ont les autres majeurs. En défensive, les statistiques de Dylan Fortin (4 plaqués solos, 8 assistés et 3 sacs du quart) et de Nathan Gaudreau (9 plaqués solos et 3 assistés) retiennent l’attention.

À la maison, enfin!

Pour une première fois officielle depuis l’automne 2019, le Husky football jouera sur son terrain cette fin de semaine. Les Mustangs de l’école Odyssée Dominique-Racine de Chicoutimi seront les visiteurs dans les deux catégories ce samedi 24 septembre. Le match cadet est à 10h, celui juvénile à 13h30. Entre les deux matchs, l’organisation du Husky ira d’une cérémonie pour souligner ce retour à la maison.