Le Husky football s’attaque à une nouvelle saison

Le Husky football des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles passe aux choses sérieuses, le calendrier régulier. Ses deux formations entament leur calendrier cette fin de semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Tant pour la formation cadette que pour celle juvénile, les entraîneurs en chef parlent d’équipes jeunes avec plusieurs étudiants-athlètes qui en seront à leur baptême du football.

La première équipe ne compte que dix vétérans sur ses 34 joueurs. Pour la seconde, ils sont près de dix sur le même nombre qui en seront à leur début.

Le coup d’envoi de leur calendrier a lieu samedi en soirée pour les juvéniles, qui se mesurent aux Faucons de l’école la Porte-du-Nord de Chibougamau sur le terrain du Cégep de Jonquière. Les cadets seront en action dimanche matin, sur le terrain de la Polyvalente Arvida (Jonquière), pour un duel contre les nouveaux venus, les Eskimos de l’école secondaire Kénogami.

Ce sera aussi le vrai baptême pour Jean-Pierre Lord et Luc Turner en tant qu’entraîneur-chef, le premier pour la formation cadette, le second pour l’équipe juvénile. Les deux hommes avaient eu un avant-goût l’an dernier en raison de l’absence de Danny Leclerc.

« On avait eu une bonne petite pratique à l’automne (2021). Ce sera un beau défi et une continuité », mentionne Coach Turner. La continuité, ce sera celles des valeurs et des visions du programme avec l’importance de l’école.

« La pandémie n’a pas aidé et il faut garder la motivation chez les jeunes. Il reste qu’on fait une job importante pour que les jeunes se défoncent », ajoute-t-il. L’objectif est de les amener par la bande à terminer leur cinquième année du secondaire et que d’autres portes s’ouvrent pour eux.

Objectif : développement

Même s’il aligne pratiquement que des joueurs d’âge benjamin (secondaire 1 et 2), le Husky de Jean-Pierre Lord jouera dans le cadet avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour assurer la participation d’écoles dans cette catégorie. Les règlements appliqués en match seront deux du benjamin.

Du côté de l’entraîneur Luc Turner et son équuipe juvénile, équipe qui comptera plus de secondaire 3 (20) que de secondaire 4 (7) et de secondaire 5 (7), l’objectif sera « d’y aller pour compétitionner et de sortir la tête haute. Les vétérans verront beaucoup d’action, mais il est dur de dire si on sera compétitif ».

Que ce soit pour l’une ou autre des deux équipes, on ne parle pas de victoires en termes d’objectifs pour la saison, mais de donner le goût aux jeunes de jouer au football.

« On veut développer les jeunes, leur donner du volume, les voir progresser tout au long de l’année », soutient Lord.

À la maison, enfin!

Outre des matchs intraéquipe à l’automne 2020, le Husky football n’a pas joué sur son terrain depuis l’automne 2019. Grâce à la formation d’arbitres de Sept-Îles, les porte-couleurs de Jean-du-Nord/Manikoutai pourront évoluer devant parents et amis le 24 septembre et le 1er octobre, sur le terrain derrière leur école.

« On est content. On a travaillé fort pour former des arbitres et on le devait aussi aux jeunes. Deux fins de semaine à la maison, c’est bon sur le moral », souligne Luc Turner.

Calendrier Saison 2022

Husky cadet

18 septembre, 9h vs les Eskimos de l’école secondaire Kénogami (à la Polyvalente Arvida de Jonquière)

24 septembre, 10h c. les Mustangs de l’école Odyssée-Dominique Racine de Chicoutimi (à Sept-Îles, derrière les écoles secondaires)

1er octobre, 13h30 c. les Cyclones de l’école Charles-Gravel de Chicoutimi-Nord (à Sept-Îles, derrière les écoles secondaires)

23 octobre, 9h vs les Centurions de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien (à Saint-Félicien)

29 octobre, 13h vs les Faucons de l’école la Porte-du-Nord de Chibougamau (à l’UQAC, Chicoutimi)

Husky juvénile

17 septembre, 19h vs les Faucons de l’école la Porte-du-Nord de Chibougamau (au Cégep de Jonquière)

24 septembre, 13h30 c. les Mustangs de l’école Odyssée-Dominique Racine de Chicoutimi (à Sept-Îles, derrière les écoles secondaires)

1er octobre, 10h c. les Centurions de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien (à Sept-Îles, derrière les écoles secondaires)

15 octobre, 14h30 vs les Faucons de l’école la Porte-du-Nord de Chibougamau (à l’UAQC, Chicoutimi)

23 octobre, 12h vs les Centurions de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien (à Saint-Félicien)

29 octobre, 10h vs les Mustangs de l’école Odyssée-Dominique Racine de Chicoutimi (à l’UQAC, Chicoutimi)

Finales Cadet et Juvénile : 12 novembre au Saguenay