L’Atanukan M13 fin prêt pour la saison de hockey

La troupe de l’entraîneure-chef Mélodie Bouchard se dit gonflée à bloc en vue de la campagne 2022-2023 qui s’amorcera en octobre prochain. L’équipe de hockey de calibre M13 BB de la nouvelle concentration sportive élite de l’école Manikanetish de Uashat compétitionnera cette année au sein du RSEQ ainsi que dans la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en plus de participer à plusieurs tournois.

C’est après un camp d’entraînement intense mais de courte durée que les 19 étudiants-athlètes âgés de 10 à 13 ans s’attaqueront à cette saison qui devrait comprendre aux alentours d’une quarantaine de parties qui les prépareront au tournoi provincial de la Coupe Dodge en fin d’année.

« J’aime vraiment notre équipe, les jeunes sont soudés depuis le début du camp d’entraînement et nous avons de bons leaders. Le fait qu’ils pratiquent chaque jour nous aide aussi déjà à voir la progression », se réjouit l’ancienne porte-couleurs des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa.

Épaulée par Emmanuel Fontaine, entraîneur des attaquants, William Ambroise, entraîneur des défenseurs ainsi que par Nathaniel Albert, entraîneur des gardiens de but, Bouchard considère que l’organisation de l’Atanukan de l’école Manikanetish de Uashat mak Mani-utenam a tout pour réussir.

« Autant au niveau hockey qu’au niveau pédagogique, nous avons une équipe formidable. Mes adjoints font un travail colossal et les jeunes sont bien accompagnés par l’école », explique celle qui en est à sa première saison à la barre de l’équipe du programme scolaire concentration hockey.

Ancienne joueuse des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, Mélodie Bouchard est aux commandes de l’Atanukan M13 BB à titre d’entraîneure-chef.

Les filles bien représentées

Quatre jeunes joueuses ont réussi à percer l’alignement de l’Atanukan M13 cette année, dont Zéa Grégoire, âgée de seulement 10 ans, qui a été nommée assistante au capitaine pour la présente campagne.

« Je suis très contente et fière. En plus, je me suis fait de très bons amis », déclare la jeune hockeyeuse qui se démarque autant sur le plan sportif qu’académique.

« Les quatre filles ont leur place dans l’équipe, elles ont du caractère et n’ont pas peur de tenir tête aux garçons. Elles s’adaptent très bien et les gars les intègrent au groupe de belle façon », mentionne la pilote de l’organisation.

Capitaine avec un grand « C »

C’est Lewis Rousselot, un défenseur format géant âgé de 12 ans, qui a été sacré capitaine de son équipe. Rousselot, qui portera le « C » sur son chandail pour une troisième année consécutive, se réjouit de ce vote confiance.

Lewis Rousselot portera le « C » de capitaine pour l’Atanukan M13.

« Je crois que je montre l’exemple et que mes coéquipiers m’écoutent quand je parle », mentionne celui qui compare son style de jeu à celui de Victor Hedman, défenseur étoile du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue nationale de hockey.