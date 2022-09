Le Challenge OctoberPete se prépare

Un tournoi de mise en forme à la bonne franquette attend les hockeyeurs les 13, 14 et 15 octobre à Sept-Îles. Le Challenge OctoberPete se jouera en hommage du légendaire et toujours vivant Pier Gilbert.

L’organisation acceptera un maximum de 24 équipes pour l’ensemble des classes : Intermédiaire, Amicale, Récréation et Vétéran 40+. Il en coûte 400$ par équipe.

Les formulaires électroniques seront disponibles dès la semaine prochaine.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements par courriel à laclassiqueduprintemps@hotmail.com ou via la page Facebook de la Classique du Printemps. Le volet social et festif de l’événement se passera le samedi à La Compagnie.