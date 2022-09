L’attente est longue pour les Ukrainiens qui viendront s’établir à Tête-à-la-Baleine

En juillet dernier, une campagne de sociofinancement avait été lancée dans le but d’aider deux familles ukrainiennes à s’établir à Tête-à-la-Baleine. L’arrivée prévue pour fin août début septembre est légèrement retardée, en raison des processus administratifs.

Les démarches vont tout de même bon train pour les familles qui ont déjà passé plusieurs étapes pour venir s’établir en Basse-Côte-Nord.

« La famille qui est la plus avancée n’attend plus que l’autorisation de transit par la France et l’autre famille l’autorisation de voyage au Canada. Dans les deux cas, les délais sont normaux », dit l’instigatrice de la campagne de sociofinancement, Ivonne Fuentes.

Comme les autorisations peuvent arriver à tout moment, il est difficile de prévoir quand se fera l’arrivée des deux familles.

Mme Fuentes se dit très agréablement surprise de la vitesse à laquelle ils ont atteint leur premier objectif qui était de 6500$ et qui a été récolté en deux jours seulement.

« L’objectif initial était très serré et nous avions oubliés quelques dépenses à gauche et à droite qui s’avéraient problématiques mises ensemble, et surtout, nous voulions payer les frais des examens médicaux pour les deux familles », précise Mme Fuentes.

Le second objectif de 9500$ a été atteint et dépassé dans la même semaine au grand bonheur de Mme Fuentes.

La campagne est toujours ouverte et les dons sont les bienvenus.

« L’objectif de couvrir les frais de déplacement entre Montréal et Tête-à-la-Baleine, c’est réglé (à moins de mauvaise surprise). Les montants additionnels serviront à aider à leur établissement au village, selon ce qui sera le plus urgent et le plus utile », ajoute l’instigatrice.