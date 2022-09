Le vent souffle fort dans la région et les dégats s’accumulent

Le vent souffle fort à Sept-Îles et Port-Cartier et le retour au calme n’est pas prévu pour ce soir.

La plus forte rafale enregistrée jusqu’à maintenant du côté de Sept-Îles étaient de 78 km/h à 17h53. Vers 15h, les rafales étaient d’environ 70 km/h.

Environnement Canada rapporte que les rafales jusqu’à 80 km/h devraient se calmer un peu vers 20h, mais resteront toutefois fortes soit 60 km/h.

Les pannes d’électricités sont de plus en plus nombreuses et les pompiers multiplient les interventions. À 18h15, 14 pannes privaient 3674 clients d’électricité dans Sept-Rivières.

Hydro-Québec prévoit que certains clients seront rétablis demain seulement.

La Ville de Port-Cartier a émis un avertissement pour les citoyens demandant la prudence et la vigilance dans les secteurs boisés en raison des forts vents qui ont déracinés et cassés des arbres.

Des dégâts sur des maisons ont aussi été rapportés.