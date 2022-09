Débat électoral dans Duplessis : quelques étincelles sur l’inflation

Cinq candidats pour l’élection dans Duplessis s’étaient donné rendez-vous pour un débat à saveur économique. C’est l’enjeu de l’inflation qui aura donné certains des meilleurs échanges.

Durant l’ensemble du débat, c’est la candidate de la Coalition avenir Québec et du gouvernement sortant, Kateri C. Jourdain, qui a essuyé plusieurs attaques de la part des autres participants.

Sur une question portant sur l’inflation, Jacques Gélineau de Climat Québec a accusé le gouvernement de n’avoir rien fait pour combattre l’inflation et de ne pas avoir aidé les gens financièrement autres que par un chèque de 500$.

Marilou Vanier du Parti Québécois a pour sa part affirmé que l’aide de la CAQ n’était pas assez ciblée pour les gens qui avaient vraiment besoin d’aide. « Les solutions mur à mur de la CAQ, ça ne fonctionne pas », indique la péquiste.

La candidate de la CAQ n’est pas restée les bras croisés face à ses attaques et a souligné les actions faites par sa formation politique et les engagements pris avant d’inviter les Nord-Côtiers à voter pour le parti gouvernemental plutôt que de rester dans l’opposition encore une fois. Une flèche envoyée directement au PQ.

De son côté, le candidat du parti conservateur, Roberto Stéa, a abordé le coût élevé des aliments pour les Nord-Côtiers, notamment en parlant des fruits de mer, faisant ainsi écho au slogan de son parti « Libre chez nous ».

« Ce n’est pas normal que les gens ici ne puissent plus se payer un repas de crabe. Nous ne sommes plus maîtres de nos ressources sur la Côte-Nord. On a un garde-manger de produits marins et on ne peut même pas en manger », a affirmé le candidat conservateur.

Le candidat du parti libéral du Québec, Chamroeun Khuon, a mis de l’avant durant cette partie du débat les solutions de sa formation qui tournent autour d’un gel des tarifs d’électricité et une baisse d’impôt.

Les candidats ont également débattu sur les enjeux de pénurie de main-d’œuvre, de transport, de soutien aux entreprises, de tourisme et de relations avec les Premières Nations.

Voici le lien pour regarder le débat en ligne.

À noter que durant tout le débat, malgré quelque échange vif sur les enjeux, il n’y a pas eu d’attaques personnelles entre les candidats.

Le débat était organisé par les chambres de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, de Port-Cartier et de Fermont, NousTV et Le Nord-Côtier.

Uapukun Mestokopsho de Québec solidaire n’a pas participé à ce débat.