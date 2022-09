Sondage sur le modèle de gestion en éducation chez ITUM

Pour donner suite à la signature d’une entente régionale en éducation entre ITUM et Services autochtones Canada, le secteur Éducation du conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam souhaite connaître l’opinion de la population concernant le futur du système éducatif de la communauté.

Le sondage, qui sera disponible en ligne du 9 septembre au 30 septembre, comporte 35 questions portant sur la question de l’indépendance d’ITUM en ce qui concerne les opérations scolaires.

Le questionnaire invite donc les citoyens, autochtones comme allochtones, à se positionner sur le «la prise en charge et le contrôle complet de l’Éducation par ITUM», une approche priorisée par le conseil de bande depuis plusieurs décennies.

«La prise en charge de l’éducation permet aux Innus de Uashat mak Mani-utenam de recevoir depuis les 40 dernières années une éducation qui est en accord avec sa culture, ses valeurs, ses traditions et sa langue et permet à ITUM de répondre aux besoins et aspirations de sa population.», peut-on lire en introduction au sondage.

Concrètement, les enjeux traités sont essentiellement : «le choix des priorités en matière d’Éducation, le choix des investissements en Éducation, les investissements en termes d’immobilisations, le choix des curriculums et des programmes d’étude et d’enseignement, la sanction des études, l’émission des diplômes et le choix des partenariats en Éducation»

Pour participer au sondage

https://www.surveymonkey.com/r/SPS2CB8