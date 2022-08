ITUM et ses partenaires soulignent la réussite des finissants 2021-2022

Le 12 août dernier, le secteur éducation d’ITUM et ses partenaires ont donné le sourire à 108 finissants/finissantes, lors de la soirée des diplômés. Des diplômes allant d’études secondaires jusqu’à des maîtrises universitaires ont été distribués lors des célébrations.

« Nous sommes très contents et fiers de la cuvée 2021-2022. Évidemment, nous espérons avoir de plus en plus de diplômés au fil des années, mais avec tous les services que nous offrons aux élèves et aux enseignants, nous pensons être sur la bonne voie », se réjouit Mme Vicky Lelièvre, directrice du secteur éducation d’ITUM.

Photo Julien Choquette

Bonnes sont les raisons qui justifient l’enthousiasme de Mme Lelièvre, puisque de nombreux nouveaux programmes seront offerts aux étudiants pour les années à venir, entre autres le programme de prévention incendie.

Les concentrations sportives pour les élèves du secondaire ont aussi donné un bon coup de main dans l’obtention de ce taux impressionnants de diplômés. Des programmes de concentration en hockey, en volleyball, en athlétisme et en badminton dirigés par des entraîneurs chevronnés sont disponibles pour les élèves. Un programme de concentration musique sera également offert dès l’an prochain.

Le secteur éducation d’ITUM et ses partenaires ont octroyé 28 800$ en bourses d’études.

Notons que la bourse Desneiges Vollant était de retour cette année, après 24 ans d’absence. Ce prix, remis à l’étudiant/étudiante de l’année, a été remporté cette fois-ci par Mme Maude Régis Pilot, finissante à la maîtrise en biologie.