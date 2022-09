Pendant que Frédéric Cléments occupe un nouveau rôle au sein du Rouge et Or de l’Université Laval, Jean-Christophe Vibert attend son tour pour disputer son premier match sur le circuit universitaire.

Jean-Christophe Vibert attend son tour avec le Rouge et Or

La saison de football universitaire 2022 a pris son envol samedi au Stade Telus de l’Université Laval avec un premier duel entre les locaux du Rouge et Or et le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke. Un résultat favorable à l’équipe de Québec et ses Septiliens, même s’ils n’ont pas eu d’impact direct sur le terrain.

Le Rouge et Or a signé une victoire de 27-3 sur la formation estrienne, qui a aussi un Septilien dans ses rangs, Jimmy Larose-Joubert.

Du côté des vainqueurs, Jean-Christophe Vibert attend toujours son tour pour disputer un premier match dans l’uniforme lavallois. L’autre Septilien, Frédéric Clements, occupe un tout nouveau rôle, faisant maintenant partie du personnel d’entraîneurs.

Vibert, qui en est à sa deuxième année d’éligibilité, a hâte de jouer un premier match. « Je fais confiance aux coachs. Quand ils nommeront mon numéro, je vais faire ma place, démontrer que je suis indispensable, et montrer ce dont que je suis capable. »

Il est conscient aussi qu’il y a des vétérans devant lui sur la ligne offensive, notamment deux gars de sixième année (année de plus en raison de la pandémie), Nathaniel Dumoulin-Duguay et Nicolas Guay. Ce dernier a d’ailleurs pris part à deux semaines de camp avec les Tiger Cats d’Hamilton (LCF). « Il a un Q.I. comme tu n’as jamais vu ça. »

« J’apprends de ces gars-là », a mentionné Vibert, qui dit s’être amélioré à tous les niveaux depuis l’an passé, étant plus physique, même s’il a perdu 45lb durant l’hiver.

Habitué de jouer à tous les matchs lors de son parcours au secondaire et au collégial, le Septilien savait aussi à quoi s’attendre en choisissant le Rouge et Or. « Je n’ai jamais été menacé pour mon poste. Ici, tu veux du challenge, faire en sorte d’être meilleur. À Laval, c’est une histoire que tu défends. »

Au niveau académique, Jean-Christophe changera de programme, quittant le baccalauréat en éducation physique et à la santé. Lors de la rentrée universitaire du 6 septembre, il entamera des certificats multidisciplinaires en entrepreneuriat et en marketing.

Dans la défaite, Jimmy Larose-Joubert a porté le ballon quatre fois pour un total de gains de sept verges en plus d’avoir capté une passe pour 22 verges.