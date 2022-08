Succès pour le tournoi Samedimanche de volleyball de plage à Maliotenam

Ce sont 36 équipes qui s’étaient donné rendez-vous du 26 au 28 août à Maliotenam pour la 14e édition du Tournoi SameDimanche de volleyball de plage.

Créé en 2008 par Jonathan St-Onge, ce dernier tire un bilan des plus positifs du tournoi qui est

considéré comme le championnat de fin de saison chez les Innus. Le tournoi est organisé par

Jonathan St-Onge avec son groupe Innulectro qui est composé de Benoît et Germain St-Onge.

Les différentes équipes ont pu compétitionner pour des bourses totalisant plus de 5 300$.

En plus du tournoi de volleyball de plage, une journée familiale a également été organisée le

samedi 27 où des jeux gonflables étaient présents. Grâce à ses partenaires pour l’événement qui

étaient ITUM, CKAU, Pêcheries Uapan et Shetush Électrique, Innulectro a pu offrir un dîner à

tous les jeunes, les participants et les spectateurs.

Les organisateurs tiennent à remercier les participants. Ils confirment également que le tournoi

sera de retour l’an prochain la 15e édition qui sera tout aussi grandiose.

Voici les résultats :

4×4 mixte (16 Équipes)

A

Champion : Mashkuss Vollant, Jean-Mathieu Fontaine, Jade Jourdain et Tangerine Malec

Finaliste : Yanrick Martel, Pier-Paul St-Onge, Molly Pinette et Mika Ambroise

B

Champion : Renaud Jourdain, Justine Jourdain, Layla Jourdain, Leane Jourdain

Finaliste : Andesha Michel-St-Onge, Jordan Rock, Elijah St-Onge et Pelash Jourdain

C

Champion : Benoît St-Onge, Jonathan St-Onge, Minaikuss Audette et Dorine Mckenzie

Finaliste : Nicolas Gagné, Anita Simon, Tristan Maillot et Kathleen Fontaine

3×3 Homme (12 Équipes)

A

Champion : Mashkuss Vollant, Jean-Mathieu Fontaine et Enrico Fontaine

Finaliste : Yanrick Martel, Pier-Paul St-Onge et Ben McKenzie

B

Champion : Edan Fontaine, Jeffrey St-Onge et Joey Vollant

Finaliste : Claude-Francois Fontaine, Zach Bellefleur et Ti-Shaush St-Onge

3×3 Femme (8 Équipes)

Championne : Minaikuss Audette, Molly Pinette Mika Ambroise

Finaliste : Andyshan Michel-St-Onge, Uashte McKenzie et Edna McKenzie