Frédéric Clements passe de joueur à coach

Le Septilien Frédéric Clements a décidé d’écouter son corps il y a quelques mois, à sa saison recrue avec le Rouge et Or. Ennuyés par des problèmes aux hanches, le quart arrière a décidé d’accrocher son casque.

Il ne lâche pas le football pour autant. Il fait maintenant partie du personnel d’entraîneurs de la formation.

« Je ne lâche pas le foot, mais plutôt j’arrête le foot! Depuis plusieurs années, je vis avec des problèmes aux hanches et ça me nuit dans la vie de tous les jours », avait-il fait savoir en juin, conscient que cette décision arriverait un jour, « mais je ne pensais pas que ça allait m’arriver à 21 ans. »

C’est au terme du camp de printemps du Rouge et Or qu’il a tranché. « J’ai regardé les pour et les contres en me questionnant à savoir si j’étais capable de faire une saison comme ça. J’ai fait le choix de passer à autre chose. J’étais à un stade que je devais prendre des anti-inflammatoires avant chaque pratique. »

De joueur à coach

Il arrête de jouer, mais il baignera encore dans le football universitaire. Clements met son œil de quart arrière au profit de la défensive du Rouge et Or de l’Université Laval comme assistant des demis défensifs.

Une mission différente en passant de joueur à entraîneur. Il n’a plus que lui à penser. Il doit faire progresser les joueurs tous les jours.

«Je suis content de redonner au football. Ce sport reste ma passion. J’en suis à mes débuts comme entraîneur. Je ne me couche pas sans avoir appris de quoi», a-t-il dit, profitant des conseils de Marc Fortier (coordonnateur défensif) et d’Olivier Turcotte-Létourneau (entraîneur des demis défensifs).

Son passé de quart arrière lui permet de voir des aspects du jeu que les joueurs défensifs ne voient pas. Il pourra déceler le positionnement de l’adversaire.

Même si ce poste est tout récent, Frédéric Clements entend faire progresser les joueurs à sa façon. Le Septilien poursuit également ses études en intervention sportive… pour coacher.