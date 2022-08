Drakkar : quatre joueurs de 16 ans pour amorcer la saison

Un observateur extérieur qui jette un œil sur l’alignement 2022-2023 du Drakkar de Baie-Comeau pourrait facilement penser que ce club est en reconstruction puisqu’il y aura quatre joueurs de 16 ans qui seront des réguliers. Mais ce n’est pas le cas, assure Jean-François Grégoire.

Dimanche, le directeur général et entraîneur-chef de l’équipe a procédé aux dernières coupures afin de compléter son alignement de 23 joueurs. Le défenseur baie-comois Olivier St-Louis a été le dernier retranché.

Les quatre jeunes qui ont taillé leur place sont les quatre premiers choix de l’équipe au dernier repêchage. Si la place des deux choix de première ronde, l’attaquant Justin Poirier et le défenseur Julien Lanthier, était pratiquement assuré, ce n’était pas le cas pour l’arrière Alexis Bernier (2e ronde) et l’attaquant Olivier Lemieux (3e ronde). « Lemieux et Bernier m’ont forcé la main », a convenu Grégoire.

« Souvent, c’est la perception qu’on a, qu’un club avec quatre joueurs de 16 ans est en reconstruction. C’est sûr que ce n’était pas le plan initial, a lancé Grégoire, mais la réflexion qu’on a faite, c’est qu’on a des défenseurs avec trois ans d’expérience, qui pourront bien encadrer les jeunes. »

« Les jeunes défenseurs, ils ont des outils comme on a rarement vu, des pieds comme on a rarement vu. On avait Niks Fenenko mais là, on a Lanthier, Bernier et même Dassylva (Tristan, choix de 2e ronde en 2021) comme huitième défenseur, ils nous apportent une dimension de hockey moderne », d’enchaîner le pilote, qui salive déjà à l’idée de diriger une brigade défensive mobile et rapide.

Embauche de Durocher

Grégoire, on s’en rappellera, a aussi déniché un peu d’aide la semaine dernière avec l’embauche de Mario Durocher comme directeur général adjoint. Ce dernier était présent durant le weekend, en assistant l’équipe d’entraîneurs dans la composition de l’alignement et en commençant à préparer le terrain pour la période de transactions des Fêtes.

« Très heureux d’avoir un gars d’expérience comme Mario, qui a du vécu dans la ligue, Il a touché à tous les volets d’un club de hockey. Parfois, quand tu es trop proche ou trop concentré sur un élément, quelqu’un avec un peu de recul voit peut-être autre chose et souvent, un petit ajustement peut faire une grande différence », d’affirmer Jean-François Grégoire à propos de son nouvel adjoint, qui a du bagage autant derrière le banc qu’au deuxième étage.

« Je vais être les yeux de Jean-François ailleurs dans la ligue. En étant basé en Estrie, je vais voir plusieurs clubs en action », a fait valoir Durocher au terme du match hors concours de vendredi. « Je vais aussi préparer les transactions, aller voir les joueurs qui peuvent intéresser le Drakkar et après les Fêtes, préparer le repêchage. Je pense que je peux aussi donner un coup de main au niveau du coaching. »