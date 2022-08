Amis, les Septiliens Alexy Leclerc et Alexis Leblanc poursuivront leur développement au volleyball au sein du programme sport-études de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce. Photo courtoisie

Volleyball : Alexis, Alexy et Charles se retrouvent en Beauce

Alexis Leblanc, Alexy Leclerc et Charles Cormier ont quitté la Côte-Nord dans les derniers jours pour une année scolaire de volleyball, en Beauce, au sein du programme sport-études de l’école secondaire Veilleux.

Cet exil de la Côte-Nord apporte un certain stress pour Leclerc, qui voit toutefois le tout comme une nouvelle expérience.

« Ce sera un bon moyen de perfectionner mon jeu et de m’améliorer en jouant plus souvent, et avec d’autres passionnés du volleyball. Ça m’allume », a-t-il dit, conscient des portes qui pourront s’ouvrir après ses deux dernières années au secondaire. Il joue au volley depuis sa première année du secondaire.

Il entend montrer ce dont il est capable, même s’il se considère petit, à 5’9, ou 5’10.

Ce qui le rendait un peu nerveux au moment de l’entrevue jeudi dernier, la veille du départ, c’était de se retrouver dans une nouvelle école, plus grosse, qu’il n’avait pas encore visitée.

Il sera en pension avec Alexis Leblanc, chez la même famille qui avait accueilli les jumeaux Coutts-Dupuis, Philip et Simon, lors de leur parcours en Beauce vers 2015. « Seul, je ne serais pas parti », a-t-il mentionné, grand ami de Leblanc. Les deux ont évolué ensemble au volleyball de plage lors des derniers étés.

Pour Charles Cormier, le volleyball, c’est tout récent. Le Cayen a commencé à jouer en période de pandémie. De se retrouver en Beauce sera une belle expérience pour lui. Il sait déjà qu’il se sentira à l’aise, connaissant Alexis et Alexy depuis le camp des Macareux cet été.

« J’aurai la chance de m’améliorer dans un sport que j’ai découvert ça ne fait pas si longtemps. Je veux aussi m’améliorer pour jouer collégial », a mentionné le jeune de 6’02, qui en est à sa cinquième année du secondaire.

Il jouera à la position qui lui sera donnée par l’entraîneur, même s’il se dit à l’aise au centre ou en quatre.

Pour Alexis Leblanc, c’est un peu le même discours. Il pourra s’améliorer « avec la possibilité de jouer tous les jours. Je suis content, j’aurai plus de volume de jeu », a-t-il mentionné. Le stress vient surtout de sa mère, qui voit ainsi ses deux sportifs partir de la maison, alors qu’Éloïse évoluera avec les Volontaires du Cégep de Sherbrooke en division 1.

Habitué de jouer au centre, Alexis, 6’01, aimerait essayer d’autres positions, notamment en quatre ou comme joueur technique.

« En raison de l’absence de sport-études dans la région, nos athlètes les plus prometteurs doivent s’exiler dans les grands centres afin de poursuivre leur développement », fait valoir Yannick Bouchard, qui a encadré les trois joueurs cet été au sein des Macareux.

Lessard répète l’expérience

Le volleyball sur la Côte-Nord a toujours eu bonne réputation aux yeux de l’entraîneur du programme sport-études volleyball masculin de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce. C’est pourquoi Pierre-Luc Lessard n’a pas hésité à répéter une expérience du passé en recrutant les Septiliens Alexis Leblanc et Alexy Leclerc ainsi que le Cayen Charles Cormier.

Les trois Nord-Côtiers cadrent certainement dans ce que recherchait Lessard, des joueurs voulant pousser plus en joignant son programme sport-études. En 2015, les jumeaux Coutts-Dupuis, Philip et Simon, avaient également quitté la Côte-Nord pour joindre le même programme.

Le Cayen Charles Cormier (à droite) en compagnie de l’entraîneur du programme sport-études volleyball masculin de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce, Pierre-Luc Lessard. Photo courtoisie

Le Beauceron a notamment vu Leblanc et Leclerc à l’œuvre sur les terrains de volleyball de plage à l’été 2021. Le duo terminait la plupart du temps dans le top 2 lors des tournois.

« Leclerc est petit, mais c’est un leader. Il sera libero ou ailier. Leblanc a un bon gabarit. Il a un bon saut (3 m 25) pour son âge, c’est rare en secondaire 3. Il sera un bon ailier. Ils ont un bon bagage d’expérience. Ce sont deux excellentes personnes. Je ne les aurais pas faits déplacer pour rien », a-t-il dit.

Les deux nouveaux venus à Saint-Joseph-de-Beauce ont entamé leur quatrième année du secondaire lundi.

L’entraîneur a renchéri au sujet de Leblanc en mentionnant qu’il avait fait mal à son équipe de Beauce-Appalaches aux Jeux du Québec, la Côte-Nord arrachant une manche au Beauceron pour s’assurer d’une place dans le top 8.

Quant à Charles Cormier de Havre-Saint-Pierre, Pierre-Luc Lessard l’a vu en action lors d’un tournoi civil à Québec lors de la dernière année. « Il a un gros gabarit qui intéresse des cégeps, mais j’avais déjà fait les premiers pas. Il a un potentiel intéressant. Charles, c’est pour du long terme, car il a commencé le volley plus tard », a-t-il dit. Le Cayen en sera à sa dernière du secondaire. Il ne sera pas trop dépaysé, ses grands-parents demeurant en Beauce.