La Force de Montréal jouera deux matchs à Sept-Îles

La nouvelle équipe de Montréal dans la Premier Hockey Federation (PHF) devrait disputer deux matchs à Sept-Îles.

Lors du dévoilement du nom et de l’uniforme de la formation, l’organisation a annoncé qu’elle jouera des matchs de présaison et de saison régulière dans sept communautés à travers le Québec. Les villes ciblées sont Montréal, Gatineau, Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Jérôme et Sept-Îles.

Les dates seront confirmées lorsque le calendrier complet de la saison régulière de la PHF sera annoncé début septembre.

Cela veut donc dire que la Septilienne, Ann-Sophie Bettez, qui a signé avec la Force de Montréal cet été, pourrait venir jouer dans sa ville natale.

« Nous sommes tous très motivés pour cette saison afin de montrer ce que nous pouvons faire dans le PHF et de représenter le Québec tout en se connectant avec les fans dans les communautés de toute la province », a indiqué Ann-Sophie Bettez par voie de communiqué.