Tourisme durable : un premier appel de projets lancé le 19 septembre 

Le ministère du Tourisme confirmait le 18 août la mise en place de la mesure de soutien Destination durable et action concertée qui financera des projets collaboratifs et concertés en tourisme durable et responsable à l’échelle de la province via des appels de projets auxquels les entreprises, organismes à but non lucratif, municipalités et communautés autochtones sont invités à participer.

La mesure se déploiera en deux phases. Le premier appel de projets (19 septembre au 31 octobre) concernera les démarches de planification participative et concertée au sein des différentes destinations. La collaboration entre les acteurs du milieu et les retombées positives pour l’environnement et les collectivités devront être des maillons forts des projets soumis. La réalisation d’une planification stratégique pour favoriser la mobilité active ou adapter des activités aux changements climatiques sont quelques exemples de projets qui pourraient s’y inscrire. Outre du financement, un accompagnement est prévu pour les projets retenus.

Le second volet soutiendra pour sa part la réalisation d’initiatives issues de démarches participatives et concertées. Les projets devront s’appuyer sur la concertation et proposer des initiatives concrètes en matière de tourisme responsable et durable. Les détails relatifs à ce volet seront diffusés au courant de l’année 2023.

Cette nouvelle mesure de soutien découle d’un appui de 8 millions de dollars accordé au Fonds d’action québécois pour le développement durable. Les détails à propos du premier appel de projets sont disponibles sur le site Web du FAQDD.