Le Vieux-Quai : un lieu à dynamiser

En raison des réactions provoquées par la publication d’un article sur un incident où un guitariste s’est fait demander d’arrêter de jouer au parc du Vieux-Quai, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, veut s’attaquer aux préjugés voulant que la ville manque de dynamisme.

Le maire se dit tanné de lire sur les réseaux sociaux que la ville est fermée à tout projet. Il indique que les élus autour de la table du conseil veulent casser cette réputation.

« Il y a du chemin à faire pour vaincre cette perception et ça va prendre un certain temps. C’est quelque chose que je veux accomplir durant mon mandat. Évidemment, il faudra que ces décisions se prennent avec le conseil », indique le maire.

Dans une optique d’attractivité, le maire se dit plus qu’ouvert à mener une réflexion concernant l’utilisation du parc du Vieux-Quai.

Il songe d’abord à l’aspect de la présence des chiens sur la promenade. Ceux-ci sont interdits.

« Moi j’ai une ouverture concernant la présence des chiens à cet endroit. D’un autre côté, je peux comprendre les personnes qui seraient inquiètes. C’est un sujet que j’ai apporté au conseil et on va avoir une réflexion sérieuse », dit M. Beaupré.

Même chose en ce qui concerne les « food truck ».

« Comment ça se fait qu’on permette les cantines mobiles dans un festival comme le Vieux-Quai en fête, mais qu’on ne les permette pas le reste de l’été sur la rue Arnaud », questionne le maire.

Il pourrait s’agir d’une option qui viendrait combler un besoin dans ce secteur, selon lui.

Des idées pour le Vieux-Quai

Pour continuer de dynamiser le parc du Vieux-Quai et ce secteur de la ville, le conseiller du district, Guy Berthe, ne manque pas d’idées.

L’un des aspects principaux est l’accès à l’eau dans le bas de la ville de Sept-Îles. Constatant la popularité d’activité comme le kayak et la planche à pagaie, il pourrait être intéressant qu’il y ait une descente destinée à eux. Actuellement, ils doivent utiliser la même descente que les bateaux, au bout de la rue Maltais. Il propose l’installation d’une passerelle qui se rendrait au bord de l’eau et qui accommoderait ainsi ce type d’utilisateur.

Une autre amélioration qui pourrait être faite, selon le conseiller, vise la parti enrochée entre la marina de Sept-Îles et le Vieux-Quai.

« J’ai souvent vu des gens qui allaient se chercher un lunch et qui ensuite allaient s’asseoir sur les roches pour profiter du soleil. Si on voulait, on pourrait construire une esplanade avec des gradins sur lesquels on pourrait s’asseoir presque au niveau de l’eau », propose le conseiller.

Toujours concernant l’accès à l’eau, s’inspirant d’une initiative qu’il a vue ailleurs, il estime qu’il serait intéressant de rendre possible l’accès pour les nageurs dans le secteur du Vieux-Quai. Il faudrait tendre un câble à proximité du rivage et les gens pourraient aller nager.

« Il y a beaucoup de gens qui s’entraînent et qui ont une combinaison nautique (wetsuit). Je pense qu’il y aurait de l’intérêt à Sept-Îles. C’est une initiative qui ne coûterait pas une fortune », indique le conseiller du district du Vieux-Quai.

Évidemment pour que de tels projets aillent de l’avant, Guy Berthe rappelle qu’il faudra le soutien du conseil.