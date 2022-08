Les candidats nord-côtiers de la CAQ veulent lutter contre l’inflation

Qui dit élections dit promesses électorales. La Coalition avenir Québec (CAQ) et ses deux candidats sur la Côte-Nord, Yves Montigny dans René-Lévesque, et Kateri C. Jourdain dans Duplessis, ont dévoilé leurs propositions pour aider les Québécois à lutter contre l’inflation.

Les mesures envisagées par la CAQ font partie de ce qu’il nomme le bouclier anti-inflation.

La formation politique propose des baisses d’impôt d’un point de pourcentage dès 2023, sur les deux premiers paliers d’imposition. Cela signifie une baisse d’impôt pouvant aller jusqu’à 810 $.

Toujours dans le but de contrer l’inflation, la CAQ souhaite donner un montant de 600 $ pour les personnes ayant un revenu annuel de moins de 50 000 $.

« Ça prend un bouclier anti-inflation pour aider les Québécois à faire face à l’augmentation du coût de la vie. Sur le terrain, les citoyennes et les citoyens me font part de l’impact que l’inflation a sur leur quotidien. Avec cette baisse d’impôt historique et ce coup de pouce financier pouvant aller jusqu’à 600$ dès cet automne, nous aiderons concrètement les familles, les personnes aînées et les personnes seules à joindre un peu plus facilement les deux bouts », souligne Kateri C. Jourdain.

Pour aider les aînés, la CAQ propose de faire passer de 411 $ à 2 000 $ le montant maximal pour le soutien aux aînés annuellement.

« C’est un fait. Beaucoup de nos aînés sont particulièrement frappés par l’inflation. C’est le cas ici, dans René-Lévesque, mais c’est aussi vrai pour toute notre région. Nos aînés sont des bâtisseurs de la Côte-Nord et du Québec d’aujourd’hui puis il faut être là pour les soutenir », conclut Yves Montigny.