Vox-pop: c’est la rentrée! Place aux enfants

L’été tire à sa fin et les enfants sont de retour à l’école. Ils gardent en tête de beaux souvenirs de leur vacances d’été et sont fin prêts pour l’année scolaire 2022-2023.

Voici ce que quelques enfants avaient à dire!

Zack

Il a adoré faire du kayak avec maman cet été. Il a très hâte de recommencer l’école il en parle depuis juin!

Jake

Il a adoré son été au lac Hall et aller chez ses grands-parents au Bas St-Laurent!

Il aimerait que l’été continue et a hâte de retrouver ses amis!

Maxim

«J’ai aimé me baigner avec mes amis dans ma piscine, faire du camping en famille et me promener en bateau. Pour la rentrée scolaire, j’ai hâte de revoir mes amis que je n’ai pas vus durant l’été.»

Anaeve

Ses deux plus beaux souvenirs : elle et son équipe ont battu Baie-Comeau au baseball pour la première fois et sa médaille d’or au pentathlon à l’athlétisme.

Heïdi

Elle a vraiment profité de son été! La voici au Camping Caravaning lors du party mousse. Prête pour la maternelle maintenant!

Alexis et Sophia

Alexis: «Mon plus beau souvenir est d’être allé jouer au camp de jour. Très hâte d’aller a l’école, j’ai hâte d’apprendre.»

Sophia: «Mon plus beau souvenir est d’être aller en vacances avec ma mamie et papi. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux amis!»

Les enfants de Roxane Vézina-Labelle et Philippe Harvey, ont passé un bel été! Club de lecture, camp d’anglais, location de chalet entre amis et en famille, pêche, terrain de jeux, baignade, baseball, plage.