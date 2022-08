Le rappel du petit Festival de la chanson de Tadoussac sera de retour en octobre.

Pour une deuxième année consécutive, le Festival de la chanson de Tadoussac invite la population à profiter de 3 jours de spectacle dans le cadre du petit Festival de la chanson de Tadoussac, le Rappel. 12 artistes seront au rendez-vous dont Hubert Lenoir, Lydia Képinski, et Qualité Motel entre autres.

La 2e édition du Rappel propose un calendrier bien rempli. Les spectacles seront présentés majoritairement en soirée, lors de plages horaires uniques, évitant ainsi au public de devoir trancher entre deux prestations. Outre Lenoir, Képinski et Qualité Motel, il sera possible de voir Matt Holubowki, Les Luniatiques, Tire le Coyote, Jordane, Genticorum, Simon Leoza et Katia Rock.

Deux spectacles gratuits seront également offerts : Bolduc Tout Croche et Charlotte Brousseau. De 18h30 à 23h le vendredi et à compter de 15h le samedi et 16h le dimanche, les artistes se succéderont sur l’une des deux scènes : le dôme et le sous-sol de l’église de Tadoussac.

La tenue du rappel coïncide avec le long week-end de l’Action de grâce, et pour Julien Pinardon, directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac, la municipalité « est tout aussi magnifique en automne ».

« Nous invitons les mélomanes de partout au Québec à planifier une escapade sur la Côte-Nord pour découvrir une programmation de qualité, dans un environnement incroyable. En plus des nombreu·x·ses artistes présent·e·s, baleines et bélugas sont toujours avec nous en octobre », déclare-t-il par voie de communiqué.

Les styles seront variés. Rock, électro, trad, pop, folk, et plus encore. Chaque prestation offrira une expérience d’écoute unique dans un lieu intimiste, dont le dôme installé dans le jardin du Festival, où des espaces à feux créeront une ambiance chaleureuse, idéale pour admirer les beautés du paysage nord-côtier.

Tous les détails concernant la programmation sont disponibles à chansontadoussac.com. Il est possible de se procurer des billets en ligne ou par téléphone au 418 235-4108. Des passeports journaliers ainsi qu’un passeport La Totale sont également offerts (entre 40$ et 100$).