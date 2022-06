Du tennis amusant avec la Tournée Sports Experts à Baie-Comeau, Sept-Îles et Port-Cartier

Vous êtes rivés devant vos écrans lors des exploits des Félix Auger-Aliassime et Leylah Fernandez? Vous aimeriez essayer le tennis? La Tournée Sports Experts de Tennis Québec qui s’arrête sur la Côte-Nord la semaine prochaine est le moment propice.

Même pas besoin d’avoir votre propre raquette. Il y en aura plusieurs à l’essai des marques Babolat et Head.

Le passage de la Tournée Sports Experts à Baie-Comeau (28 juin), Sept-Îles (29 juin) et Port-Cartier (30 juin), c’est deux heures trente de tennis gratuit, autant pour les jeunes que les adultes, de niveau débutant ou avancé.

Les participants profiteront des conseils d’entraîneurs certifiés de Tennis, en plus de jeux, de concours d’habiletés et de tirages de prix de présence.

« Tennis Québec mise sur la Tournée Sports Experts pour rejoindre le plus grand nombre d’adeptes possible et ainsi démocratiser le tennis en le rendant davantage accessible. En bout de ligne, tous se réunissent tous dans le même but : pratiquer le sport qu’ils adorent dans une ambiance de fête », mentionne la fédération provinciale.

Tournée Sports Experts de Tennis Québec, en partenariat avec Banque Nationale

Baie-Comeau – 28 juin – 18h à 20h30 – Terrains du Centre Henri-Desjardins

Sept-Îles – 29 juin – 13h à 15h30 – Terrains derrière le Centre socio-récréatif

Port-Cartier – 30 juin – 9h à 11h30 – Terrains du Complexe récréatif et culturel