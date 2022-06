Le Triathlon de Port-Cartier réussit son retour

L’organisation du Triathlon de Port-Cartier a livré la marchandise pour une première édition en deux ans, au grand bonheur de la centaine de participants présents samedi.

La participation aura été au rendez-vous pour le retour annoncé tard en mars du Triathlon de Port-Cartier le 18 juin.

« Ç’a été un exploit de réaliser le Triathlon en si peu de temps », a mentionné la présidente Audrey Lachapelle.

C’est près de 110 inscriptions qui ont été enregistrées avec des participants venus d’un peu partout sur la côte, notamment Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, mais aussi d’ailleurs au Québec, entre autres de Rimouski, Longueuil et Repentigny.

Les sourires et les marques laissées par la détermination, l’effort et l’accomplissement se lisaient sur les visages des athlètes qui ont relevé leur défi en solo ou en équipe, que ce soit à la natation, au vélo et à la course à pied.

Même Dame Nature s’est montrée plus clémente que ce qui était prévu. Les adultes ont dû composer avec la pluie le matin. Pour les jeunes, que le vent était de la partie, soufflant moins fort que les 40 à 60 km/h des conditions de la météo annoncée.

« Les gens avaient le sourire durant la compétition. Ça paraissait qu’ils avaient le goût de bouger », a ajouté Mme Lachapelle, ravie de la performance livrée par le comité.

La table est donc mise pour l’édition 2023.

Pour les résultats : triathlondeportcartier.com/resultats.html