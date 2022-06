Le Club de natation de Sept-Îles termine sa saison sur une belle note

Le Club de natation de Sept-Îles a mis fin à sa saison par une dernière compétition le 11 juin dernier, dernière occasion pour une qualification pour les Jeux du Québec. C’était aussi le moment d’honorer les athlètes à différents niveaux.

La compétition régionale qui a réuni 509 jeunes a permis de confirmer les athlètes qui représenteront la Côte-Nord lors de la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval à la fin juillet.

Léanne Essiembre de Port-Cartier ainsi que les Baie-Comois Delphine Pineault, Alexia Bellemare, Édouard Lévesque, Jacob Lessard et Émile Dubé s’ajoutent ainsi aux Septiliens Alice Bourassa, Emmanuelle Caron, Vincent Duchesne, Florence Turbide et Leelou Vollant, aux Port-Cartois Raphaëlle Labrie et Even Quessy ainsi qu’à la Fermontoise Mya-Jade Albert, tous qualifiés depuis la Coupe des Régions des 4 et 5 juin.

Bilan

L’entraîneure-chef du Club de natation de Sept-Îles s’est dite impressionnée par les diminutions de temps des jeunes nageurs pour la saison.

« Bravo à tous les nageurs du CNSI, vous avez bien travaillé tout au long de l’année. Je vous encourage à continuer et à vous surpasser. N’ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de belles surprises vous attendent », ont été ses mots de la fin.

Par ailleurs, lors de la compétition, les jeunes étoiles du club se sont mesurées aux entraîneurs lors d’un relais. Le relais, serré jusqu’à la fin et a l’avantage des athlètes, a diverti la foule présente.

Le Club de natation de Sept-Îles (CNSI) a conclu la compétition avec son gala de fin d’année. Le prestigieux trophée de nageur de l’année, récompensant l’effort constant, l’attitude positive, le comportement exemplaire, l’entraide et la vision du club, a été décerné à Amélie Bazinet.

Les autres gagnants du Gala du CNSI

Présence aux entraînements : Laurie Marcoux

Guerrier : Nathan Sergerie

Ponctualité : François Tremblay

Serviabilité : Alyssan Gonthier

Comportement exemplaire groupe Élite + Relève : Vincent Duchesne

Comportement exemplaire groupe Développement : Angélique Charest

Comportement exemplaire groupe Intermédiaire : Audrey Sirois

Comportement exemplaire groupe Initiation Excellence : Victoria Boudreault

Fiche Complète : Florence Turbide

Toujours prêt : Félix Beauchemin et Laurie Marcoux

Amélioration : Mylee Charrette

Esprit Sportif : Louis Beaulieu

Performance : Leelou Vollant