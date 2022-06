Fillactive : pour donner aux filles le plaisir de bouger

La gent masculine était plus qu’en minorité aux abords du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier le 14 juin. C’était la célébration de fin d’année de Fillactive pour la Côte-Nord.

Fillactive, c’est pour faire bouger les filles entre elles, leur donner le plaisir du sport. Au secondaire, elles sont neuf sur dix à ne pas être suffisamment actives.

« Elles doivent faire une heure d’activités physiques par jour. Ça peut être de la marche, se rendre à l’école à pied. Il faut que les filles trouvent du plaisir à bouger. On doit leur proposer des sports variés, que ce soit moins compétitif. Il faut aussi présenter la danse comme un sport », mentionne Marion Hamel, chargée de projets – communications pour Fillactive.

Elle ajoute que les filles doivent aussi se sentir interpellées par les sports masculins.

« Il n’y a pas de recette miracle. De se retrouver entre filles, ça leur permet de s’ouvrir. Il faut leur proposer plus de parascolaire, partir l’étincelle. »

Une centaine de filles de quatre écoles secondaires de la région (CEL’A, Port-Cartier/Manikanetish, Uashat/Queen Elizabeth, Sept-Îles/Poly des Baies, Baie-Comeau) ont d’ailleurs bougé le 14 juin lors de la dernière célébration à travers le Québec, à Port-Cartier, la dernière de six villes de la tournée.

Plusieurs activités libres étaient offertes sur le site non loin du Complexe récréatif et culturel, du spikeball, du basketball, du soccer (supervisé par les moniteurs), de la danse (avec l’Académie des joies de la danse) et plus encore. Il s’en est suivi d’un réchauffement de Zumba (Mélissa Bérubé, accompagnée de Karoline Gilbert et Caroline Lessard) avant la course ou la marche de 2,5, 5 ou 10 km.

Du Zumba avant la course.

On court pour 2,5, 5 ou 10 km. Certaines filles ont opté pour la marche.