Mike Mckenzie obtient un quatrième mandat comme chef à ITUM

Mike Pelash Mckenzie ira d’un quatrième mandat comme chef du Conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam. Il a remporté les élections du 18 juin.

Il a obtenu 745 voix, comparativement à 620 pour Antoine Grégoire et 90 pour Élie-Jacques Jourdain.

Le chef pour les trois prochaines années aura quatre nouveaux autour de la table comme conseillers, dont deux femmes, soit Rose-Anne Grégoire qui a obtenu 602 votes et Karine Jourdain avec 511 votes. Les deux autres sont Johnny Régis (637 votes) et Bruce Michel (512 votes).

Jonathan St-Onge et Kenny Régis ont obtenu une fois de plus la confiance des électeurs de Uashat mak Mani-utenam pour un autre mandat comme conseiller, obtenant le plus de votes, avec respectivement 877 voix et 648 voix.

Trois des six conseillers élus ont fait campagne au sein de l’équipe de Mike Mckenzie. Il s’agit de Kenny Régis, Rose-Anne Grégoire et Bruce Michel.

Le taux de participation à l’élection du 18 juin aura été de 63,92%.