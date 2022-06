Fandango déménage

Katéri Dupont et Mélissa Massé ont partagé un local au début de leurs entreprises. Les besoins grandissants, Fandango s’installera dans un nouveau local. Photo: Facebook Le Chalet/Studio Chaleureux.

Entreprises grandissantes signifie aussi besoins grandissants. C’est pour cette raison que Fandango Sept-Îles/Danse yoga et Gym Tonique ne partageront plus le même local.

Dans le but de pouvoir offrir plus de plages horaires à sa clientèle et d’avoir un local convenant mieux aux besoins, Katérie Dupont, propriétaire de Fandango, a fait le choix de prendre place dans de nouvelles installations.

« Le plancher n’était pas adéquat pour la danse et le yoga donc j’espérais m’installer à un endroit qui soit un peu plus approprié pour mes activités », ajoute Mme Dupont.

Elle tient à rassurer les gens qu’il n’y a pas de conflit au contraire, les deux entreprises ne font que répondre aux nouveaux besoins de leurs entreprises.

« Ce sont deux entreprises indépendantes qui partageaient un local », dit-elle.

« C’est un peu comme si on étaient des colloques et cette colocation nous a permis de faire connaître nos entreprises ensemble. Elle s’est fait connaître de sa clientèle et moi de la sienne », ajoute-t-elle.

Les travaux vont bon train et devraient être terminés cet été. Toutefois, l’ouverture officielle se fera en septembre.