La Ferme Manicouagan aura son centre d’interprétation de la camerise

Un centre d’interprétation de la camerise poussera à la Ferme Manicouagan d’ici à la fin de l’été. Neuf ans après les premières plantations de ce petit fruit bleu dans ses champs à Pointe-Lebel, il permettra de mieux le faire connaître et apprécier.



Ce projet arrive alors à point alors que la popularité de l’agrotourisme ne se dément pas depuis quelques années. « On a de plus en plus d’autobus qui viennent nous voir. On a des écoles aussi », fait remarquer Julie Bérubé, copropriétaire de l’entreprise.

Les travaux devraient être lancés d’ici une semaine ou deux. Ils s’étendront tout au long de la période estivale. Le kiosque d’accueil actuel sera agrandi avec la construction d’un bâtiment fermé qui deviendra le centre d’interprétation de la camerise, une culture majeure dans l’exploitation agricole lebeloise.

Copropriétaire de la Ferme Manicouagan, Julie Bérubé voit de belles choses pour le centre d’interprétation de la camerise qui devrait voir le jour vers la fin de l’été 2022.

« Les gens pourront en apprendre plus sur ses origines, ses saveurs et ses valeurs nutritives », explique Julie Bérubé, copropriétaire de la ferme, en insistant sur l’importance de ses propriétés antioxydantes qui surpasse aisément celles des autres fruits.

Les visiteurs pourront élargir leurs connaissances par l’entremise de panneaux d’interprétation. Des écrans roulants sont également dans la mire, mais leur ajout dépendra du potentiel de fourniture d’électricité provenant de panneaux solaires.

Les visiteurs auront aussi la possibilité de découvrir le petit fruit grâce à leurs papilles gustatives puisqu’une offre de dégustations leur sera proposée sous la forme de mousses, de tartes ou de jus, entre autres choses. « Ils vont pouvoir manger assis ou demeurer debout. Il y aura une sorte de comptoir-lunch », poursuit Mme Bérubé.

Plus encore

Au-delà de la camerise, le concept permettra à la Ferme Manicouagan de faire goûter d’autres concoctions provenant de la transformation des fruits et légumes issus de ses champs. La copropriétaire pense notamment au confit d’oignon et à la relish de maïs.

« On veut vraiment inviter les gens à venir manger peut-être une salade d’épinard et un muffin avec des crudités pour les enfants », continue-t-elle. Les gens qui souhaitent plutôt apporter leur lunch bénéficieront d’une aire de pique-nique agrandie.

Parallèlement à la création du centre d’interprétation, des améliorations seront apportées à l’identification des champs afin « de guider encore mieux les gens à l’autocueillette ».

Julie Bérubé préfère ne pas s’étendre sur le coût de réalisation du projet. « C’est quand même un petit investissement pour nous pour améliorer l’expérience à la ferme. Avec l’agrotourisme, veut, veut pas, il y a beaucoup de va-et-vient », conclut-elle.

Fondée par Laurent et Donald Bérubé, la Ferme Manicouagan a, au fil des ans, vu la deuxième génération s’impliquer dans l’entreprise avec Julie et son frère Luc, les deux enfants de Donald. Depuis peu, un partenaire d’affaires, Claude Théberge, est associé à la famille Bérubé.