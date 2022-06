L’école Flemming fête

Les entreprises et partenaires du programme «Really great reading » de l’école Flemming ont reçu une plante en cadeau pour leur contribution.

C’était la fête à l’école Flemming de Sept-Îles le mardi 7 juin pour les quelque 75 élèves de la maternelle à la 2e année.

Une fête pour souligner la fin de l’année et le fruit du travail des jeunes dans le cadre du programme « Really great reading », programme afin que les élèves apprennent à lire et à écrire en anglais, particulièrement au niveau de la phonétique.

Le programme a également profité aux parents avec des ateliers durant l’année. « On a eu une belle réponse », a mentionné Suzanne Monderie, orthopédagogue à l’école Flemming.

La fête du 7 juin était aussi l’occasion de souligner et de remercier la contribution des partenaires et entreprises par un cadeau, soit une plante.

Les élèves ont aussi pu se régaler de cupcake et de timbits.

Pour l’année scolaire 2022-2023, le programme s’étendra de la prématernelle à la 4e année.