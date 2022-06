Drakkar : Niks Fenenko sur l’équipe d’étoiles des recrues de la LHJMQ

Le défenseur du Drakkar de Baie-Comeau Niks Fenenko s’est déniché une place sur l’équipe d’étoiles des meilleures recrues de la dernière saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

L’arrière letton s’est rapidement acclimaté au hockey nord-américain et s’est imposé, à seulement 17 ans, comme le meilleur défenseur de l’équipe. Il a cumulé une fiche de 6 buts et 34 passes et un différentiel de -1 en 62 rencontres avec le Drakkar.

L’arrière David Spacek (Sherbrooke) accompagne Fenenko à la ligne bleue de cette équipe d’étoiles, dont le filet est défendu par Nathan Darveau (Victoriaville). Les attaquants de cette équipe sont Maxim Barbashev (Moncton), Jakub Brabenec (Charlottetown) et Mathieu Cataford (Halifax).

C’est la première fois depuis la campagne 2016-2017 que le Drakkar voit un de ses porte-couleurs se retrouver sur l’équipe des meilleures recrues. Il s’agissait alors d’un autre défenseur, Xavier Bouchard.