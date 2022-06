Semaine québécoise des personnes handicapées : le CISSS de la Côte-Nord partage des bons coups

Jean-Philippe Deschênes et Guy Brisson entourent le stagiaire au service des loisirs de la Municipalité de Sacré-Cœur, Alexis Deschênes. Photo : CISSS de la Côte-Nord

Pour une personne vivant avec un handicap, être intégré dans son milieu en occupant un emploi est une façon de se sentir importante pour la société. Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui se tenait du 1er au 7 juin, le CISSS de la Côte-Nord a partagé les bons coups des entreprises nord-côtières.



L’organisation de santé et services sociaux « tient à souligner la contribution d’entreprises et organismes de la communauté qui participent activement à l’intégration en milieu de travail d’usagers du CISSS vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique », souligne-t-elle sur ses réseaux sociaux.

Tout d’abord, un premier clin d’œil à la Municipalité de Sacré-Cœur qui accueille le jeune Alexis Deschênes comme stagiaire au service des loisirs. Guy Brisson et Jean-Philippe Deschênes, employés municipaux sont très heureux de travailler avec Alexis atteint de trisomie 21.

« Nous traitons Alexis comme n’importe lequel employé. On le voit comme un membre supplémentaire de l’équipe avec des capacités différentes. Il est toujours de bonne humeur et met de la joie dans la vie quotidienne des employés en loisirs. Il est toujours prêt à aider et à travailler. L’avoir avec nous est autant valorisant pour lui que pour l’équipe », affirment les deux collègues.

À Forestville, la station-service Ultramar a bien intégré Sylvain Desbiens. Selon Nathalie Arsenault, gérante, c’est le contact constant avec les gens que Sylvain apprécie le plus.

« L’accueillir chez nous, ça a vraiment amené un changement d’ambiance chez les employés, de par sa bonne humeur constante! Il ne vient pas travailler chez nous pour la paie, il vient parce qu’il s’y sent bien », mentionne-t-elle, en ajoutant qu’il apporte beaucoup à toute l’équipe.

Le stagiaire à la station-service Ultramar de Forestville, Sylvain Desbiens est entouré des employées Maya Gravel et Janny Tremblay. Photo : CISSS de la Côte-Nord

Le restaurant McDonald’s de Baie-Comeau participe également à l’intégration en emploi de personnes vivant avec un handicap comme Jean Picard qui y travaille avec cœur depuis 20 ans. « Ce sont des personnes reconnaissantes de l’attention qu’on leur porte, des personnes fiables et respectueuses, contentes de venir au travail. Je vous recommande de faire comme nous », de faire savoir le directeur général de l’entreprise, Simon Bérubé.

Au restaurant McDonald’s de Baie-Comeau, Jean Picard est bien intégré, et ce, depuis 20 ans. Photo : CISSS de la Côte-Nord

Finalement, à la Ville de Baie-Comeau, il était important de faire sa part en accueillant Sandra Riverin. Annick Tremblay, greffière et directrice des affaires juridiques à la municipalité, se dit fière et satisfaite de contribuer à l’intégration sociale de Sandra. En plus de diminuer la fréquence des besoins en déchiquetage auprès d’une entreprise privée, sa présence sensibilise grandement les employés municipaux aux réalités des personnes handicapées, de son avis.

Sandra Riverin a bien été accueillie au sein de l’équipe de la Ville de Baie-Comeau. Photo : CISSS de la Côte-Nord

« Merci à ces entreprises et organismes qui ouvrent leur porte à nos usagers. Cela leur permet de vivre une expérience de travail valorisante et significative et qui met en valeur leurs forces plutôt que leurs limitations », reconnaît le CISSS de la Côte-Nord.

Notons que plus d’un million de personnes ont une incapacité au Québec. Cela représente 16 % de la population de 15 ans et plus, selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017.

Pour la Côte-Nord, qui a été regroupée avec le Nord-du-Québec en marge de cette étude, on estime une représentativité de 14 %, soit 11 810 personnes touchées par une incapacité.