L’Alliance interprovinciale et le MASSE sont tannés d’attendre

L’Alliance interprovinciale et le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) dénoncent le report des annonces concernant la réforme de l’assurance-emploi. Ils critiquent aussi les propos tenus par le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier sur les travailleurs de l’industrie saisonnière.

Des membres des deux organisations ont tenu un point de presse sur ces enjeux devant les bureaux de M. Cormier le 13 juin. Les groupes ont jugé inacceptables des propos qu’il a tenus par rapport aux revendications des travailleurs étrangers.

Le député a considéré que « ces travailleurs étrangers devraient plutôt aller travailler que de revendiquer un meilleur régime ».

Les organisations présentes ont d’ailleurs exprimé leur inquiétude quant à l’impact qu’aura le retrait de la mesure octroyant un seuil d’admissibilité de 420 heures sur les travailleurs étrangers. Elle avait été mise en place en raison de la pandémie et elle sera retirée en septembre prochain.

L’Alliance et le MASSE attendent une réforme de l’assurance-emploi depuis longtemps. Ils ont donc été consternés d’apprendre que le plan de modernisation du régime ne sera dévoilé qu’en octobre. Cela devait se faire au printemps 2022.

Des représentants d’autres groupes ont pris la parole lors du point de presse. Entre autres, le président du Conseil centre Côte-Nord (CCCN-CSN), Guillaume Tremblay, et le conseiller politique à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Hans Marotte.

Les autres organisations présentes étaient la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick, le Prince Edward Island Federation of Labour, A.S.T.S Inc., de L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay et de la Southern Nova Scotia Seasonal Workers Alliance.