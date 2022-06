Des bébés écureuils à sauver, la mission de deux amies

Les bonnes actions peuvent parfois prendre des formes insoupçonnées. Isabelle Arsenault et Crystal Clark, deux amies de Baie-Comeau, le prouvent en consacrant actuellement une partie de leur temps à un sauvetage inusité : celui de cinq bébés écureuils.



Depuis près de quatre semaines, les deux femmes se relaient au chevet des bébés, déposés dans une boîte de carton, en suivant les conseils d’Écureuil land, un organisme à but non lucratif dédié à la réhabilitation des écureuils orphelins ou blessés et à leur maintien à l’état sauvage.

La survie des cinq bébés écureuils tient à coeur à Isabelle Arsenault et Crystal Clarke.

« Je trouve que c’est une bonne action », laisse tomber Isabelle Arsenault, visiblement tombée sous le charme de ces petites bêtes qui, comme elle le dira, ne demandent qu’à vivre.

Les deux amies ont été mises au fait de l’existence du nid d’écureuil par le partage de la copine de l’une d’elles sur Facebook. Cette dernière avait eu la surprise de le découvrir en déployant un parasol après son entreposage hivernal.

Comme le lui a recommandé l’organisme, le nid et les bébés dedans ont été déplacés tout près dans l’espoir que la maman revienne s’en occuper, mais ce fut en vain. « La maman est probablement venue les voir dans la nuit, les a trouvés froids et les a abandonnés », explique Mme Arsenault.

Tout comme son amie Crystal, la vue des minuscules rongeurs l’a touchée. Les deux dames ont décidé de s’improviser sauveteuses puisque l’autre personne ne pouvait leur consacrer le temps nécessaire.

Les petits rongeurs ont dû être réhydratés et nourris à la seringue.

Aujourd’hui, les bébés sont âgés de près de six semaines. Dans les premiers temps, les sauveteuses ont dû les réhydrater aux deux heures à la seringue avec une préparation de type Pedialyte et notamment acheter un lait en poudre spécialement pour eux.

« C’est vraiment une grosse préparation, mais ça vaut le coup », assure Isabelle Arsenault. « Quand on les a dans nos mains, on voit ces petites bêtes qui veulent vivre. Ils ont des petites mains, ils s’accrochent à nous, c’est vraiment mignon », ajoute-t-elle.

Retour à la nature

Vers la fin juillet, les écureuils seront retournés dans la nature. Auparavant, ils auront été graduellement acclimatés à l’extérieur pendant une semaine dans une cage. « À un moment donné, on va ouvrir la porte de la cage », explique Mme Arsenault.

Les deux amies ont été abordées par plusieurs personnes qui souhaitaient adopter les bébés. Elles se sont même fait offrir de l’argent.

En racontant leur histoire, Isabelle Arsenault et Crystal Clark espèrent sensibiliser le public à ce qu’il faut faire lors d’une découverte éventuelle de bébés écureuils, mais aussi d’écureuils blessés.

Au moment de mettre en ligne, Le Manic était toujours en attente d’un retour d’appel d’un porte-parole de l’organisme Écureuil land.