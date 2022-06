ITUM en élection | Élie-Jacques Jourdain se présente pour redresser la situation

Élie-Jacques Jourdain se présente à nouveau à la course à chefferie d’ITUM à la demande de gens des deux communautés.

Élie-Jacques Jourdain tente une fois de plus un retour à la politique après quinze ans d’absence. C’est à la demande de gens de Uashat mak Mani-utenam que l’homme, qui a siégé onze ans comme chef et neuf ans comme conseiller, fera la lutte à Mike Mckenzie et à Antoine Grégoire.

« Les gens cherchent un chef pour développer les deux communautés. Ils demandent des rencontres publiques et il n’y en a pas eues », mentionne M. Jourdain. « Je retourne pour aller affronter deux jeunes, mais c’est l’expérience qui compte. »

Le candidat, s’il est élu, compte mettre sur la glace pour trois ans toutes les négociations majeures afin de prendre le temps de vérifier les ententes.

Élie-Jacques Jourdain compte aussi aider les jeunes. Il vise que les deux communautés aient des surfaces de dek hockey. « Les jeunes aiment le sport », dit-il.

Il souhaite aussi la construction d’un motel à l’entrée de Mani-utenam ainsi qu’un restaurant.

« Il y a beaucoup de problématiques à Maliotenam. Je veux développer le côté touristique. Je veux des projets pour créer de l’emploi. »

Pour les aînés, M. Jourdain veut pouvoir leur offrir 300$ par mois pendant six mois, notamment en raison du coût de la vie.

« Je ne veux pas reculer, mais avancer. Je veux éliminer le fléau de la drogue. Je ne veux pas que le monde soit dans la peur, mais heureux avec le nouveau conseil. »

M. Jourdain déplore les frais d’avocats et les frais de voyages des élus du dernier mandat. Il parle de près de 15 M$ pour le premier point au total des trois dernières années.

Un mandat

Le candidat ne veut qu’un seul mandat et espère qu’une femme assurera la continuité. « Je vais là pour redresser la situation. »

Il soutient avoir beaucoup fait lors de ses mandats comme chef, parlant notamment de l’entente pour SM3, l’aréna, les salles communautaires, le IGA et les piscines.

Par ailleurs, sans considérer qu’il est en équipe, Élie-Jacques Jourdain dit être entouré de candidats au poste de conseillers, soit Magalie Fontaine, Sylvestre Rock, Normand Pilot et Stanley Fontaine Jourdain, « un jeune qui nous a approchés et qui veut travailler pour les jeunes. »

Un débat des chefs est prévu le 15 juin sur les ondes de CKAU, selon ce qu’a laissé savoir Élie-Jacques Jourdain, qui s’attend à ce qu’Antoine Grégoire « attaque » Mike Mckenzie. M. Jourdain souhaite tout de même une campagne propre, dans le respect des gens.