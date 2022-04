La course au premier rang du classement sera enlevante jusqu’à la fin si on se fie aux dernières semaines d’activité dans la LHJMQ.

Québec, Charlottetown et Sherbrooke se livrent une chaude lutte et la baisse de régime des Islanders en mars ouvre toute grande la porte aux Remparts pour le titre de champions de la saison régulière. Dans le bas du classement, la 16e position réservant une place en séries est convoitée par plusieurs équipes, dont le Drakkar de Baie-Comeau.

On a rarement assisté à une joute aussi acharnée pour obtenir les deux laissez-passer éliminatoires. Rouyn-Noranda, Chicoutimi, Baie-Comeau et Victoriaville bataillent ferme et la bataille pour une place en séries est loin d’être gagnée d’avance pour le Drakkar, qui devra composer avec un calendrier exigeant d’ici la fin, peut-être le plus difficile de toutes ces équipes.

Je ne serai pas original, mais il est fort possible que l’issue de la série aller-retour contre les Saguenéens, en toute fin de saison, détermine l’équipe qui pourra continuer de jouer à partir du 5 mai. Et je ne parierais pas contre le Drakkar!

L’équipe a l’impression d’être en séries depuis le début de la saison. Avec son mauvais départ (2-9-1-3), Baie-Comeau n’a jamais eu de marge de manœuvre. Et si cette posture défavorable devenait un avantage? L’entraîneur-chef du Drakkar, Jean-François Grégoire se permet d’espérer!

« Ça fait longtemps qu’on joue en mode séries, philosophe-t-il. À un moment donné, on était en arrière de 12 points et on a réussi à se rattraper et à s’accrocher. Si on fait les choses de la bonne façon, tout est possible. [Ce sentiment d’urgence], on le vit depuis longtemps. »

La progression des jeunes et la résilience de l’équipe sont deux des signes les plus encourageants de la saison difficile. Une place en séries serait une belle récompense pour le Drakkar, que bien des gens avaient enterré depuis longtemps!

Étoile de la semaine à… la ministre Isabelle Charest, qui revient à la charge dans le dossier des bagarres. Elle forcera la LHJMQ à changer ses règles sans quoi cette dernière pourrait perdre son statut légal. Ce débat — les expulsions automatiques — devrait être réglé depuis 10 ans. La Ligue canadienne de hockey est le seul circuit de développement de la planète à tolérer que des joueurs de 16 à 20 puissent revenir dans le match après une bagarre. Réglons la situation et passons à un autre appel!

Deux minutes de pénalité à… cette même LCH qui avance et recule dans le dossier de l’éligibilité des joueurs russes et biélorusses en vue de son prochain repêchage international. En février, la LCH a renoncé à l’idée de bannir les jeunes hockeyeurs de ces deux nationalités en guise de représailles à l’invasion de l’Ukraine, mais il semble qu’elle irait finalement de l’avant. Étrange comme revirement de situation…