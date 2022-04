Hailey Poitras termine au pied du podium à Baie-Saint-Paul

Laura Leblanc, Rosalie Maltais et Hailey Poitras. Photo courtoisie

Le Club de patinage artistique (CPA) de Sept-Îles était représenté par trois patineuses à l’Invitation Benoit Lavoie qui se tenait à Baie-Saint-Paul du 7 au 11 avril.

La meilleure performance septilienne revient à Hailey Poitras qui a terminé au pied du podium avec une quatrième place dans la catégorie STAR 6. Laura Leblanc a quant à elle conclu en dixième position. Les deux filles ont d’ailleurs obtenu leur meilleur pointage personnel. Leblanc, qui patinait aussi en STAR 7, s’est classée treizième pour cette catégorie.

Pour ce qui est de Rosalie Maltais, elle a pris le 11e rang en STAR 5 – 13 ans et plus. Elle sera d’ailleurs des Championnats de patinage STAR/Michel-Proulx à Lévis le 22 avril.

« Toutes les patineuses ont fait une très belle performance et ont exécuté des programmes dignes de mention. La bataille était forte dans les différentes catégories et elles ont su garder le focus et donner le meilleur d’elles-mêmes », a fait savoir Annie Fillion, responsable des communications au sein du CPA de Sept-Îles.