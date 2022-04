Les Acadiennes championnes au Festival de Trois-Rivières

L’Association de ringuette de Havre-Saint-Pierre n’avait qu’une seule équipe au Festival C de Trois-Rivières des 8, 9 et 10 avril. Ses Acadiennes de la catégorie benjamin C ont été claires dans leurs intentions. Les joueuses cayennes ont dominé leurs rivales au pointage d’un bout à l’autre de la compétition.

En préliminaires, c’est par des marques de 9-2, 8-3 et 6-3 qu’elles ont respectivement battu Laval, Saint-Hubert et Gatineau-1. Pour la finale pour la médaille d’or, les Acadiennes ont été encore plus convaincantes face à Gatineau-1 avec un pointage de 7-1.